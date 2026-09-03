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Общество

В этом районе Баку снесут 15 зданий

First News Media21:20 - Сегодня
В этом районе Баку снесут 15 зданий

"В рамках проектов по градостроительству и реконструкции в Наримановском районе на первоначальном этапе планируется снос 15 зданий".

Об этом в комментарии baku.ws заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана (ООА) Вугар Орудж.

По его словам, полный список зданий, подлежащих сносу, пока не может быть обнародова, так как проекты, предусмотренные государственной программой, ещё не полностью представлены району.

Ожидается, что работы по сносу и реконструкции будут проводиться преимущественно в районе улицы Назима Гаджиева, в Монтине, Кешля, а также на улицах Тебриз, Ага Нематуллы, проспекте Фатали хана Хойского и улице Маяковского.

"В первую очередь планируется снести здания, техническое состояние которых неудовлетворительное, а также аварийные постройки. Вместе с тем в этих районах предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству", - отметил Вугар Орудж.

Он сообщил, что на улицах Ага Нематуллы и Тебриз, а также в районе метро уже проведён ряд реконструкционных работ. После завершения существующих проектов планируется комплексная реконструкция отдельных частей района.

"Работы в районе будут проводиться в рамках Генерального плана города Баку до 2040 года. На первоначальном этапе планируется снести 15 зданий, однако в дальнейшем процесс может охватить и другие территории", - сказал эксперт.

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