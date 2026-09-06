"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, в 4-м туре агдамцы со счетом 3:2 обыграли "Араз-Нахчыван", встреча прошла на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

В составе "скакунов" отличились Жони Монтиэль (на 8-й минуте), Ренальдо Сефас (67) и Муса Гурбанлы (89). За нахчыванцев забивали Лука Думанчич (72) и Агададаш Салянский (90+3).

После этого результата "Карабах" увеличил количество очков в активе до 9 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, у команды при этом игра в запасе. "Араз-Нахчыван" набрал 1 очко и занимает предпоследнее, 11-е место.

В первой встрече дня "Туран Товуз" одолел "Сумгайыт" со счетом 2:1.

В предыдущих матчах тура "Габала" обыграла "Имишли" (2:1), "Шамахы" - "Кяпяз" (4:1), "Сабах" - "Зиря" (5:0), а "Нефтчи" - "Шафу" (4:1).