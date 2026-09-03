Надписи, сделанные на исторических скалах в Шуше, удалили - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Надписи, оставленные некоторыми посещавшими город Шуша туристами на исторически значимых скалах, уже очищены.

Об этом Oxu.Az сообщила заведующая отделом по связям с общественностью и информационному обеспечению Управления государственного заповедника города Шуша Самая Мамедова.

Она отметила, что после очистки надписей скалам на Джыдыр дюзю наносится значительный ущерб.





17:51

В Шуше сотрудники полиции установили лиц, оставивших надписи на исторических скалах.

Об этом Oxu.Az сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в отношении задержанных приняты меры правовой ответственности.

15:43

Надписи, оставленные некоторыми туристами на имеющих историческое значение скалах в городе Шуша, вызвали общественное недовольство.

Пресс-секретарь Управления Государственного заповедника города Шуша Самая Мамедова в заявлении для Oxu.Az выступила с обращением к общественности от имени структуры.

Она отметила, что некоторые приезжающие в город граждане наносят вред как природе, так и скалам, отражающим историю: «Мы отправили вам всего два примера. Подобных случаев много. По данному вопросу неоднократно принимались меры: лица, портившие скалы, привлекались к штрафам, с ними проводились разъяснительные беседы. Однако, несмотря на это, неприятные инциденты продолжают повторяться.

На этих скалах есть следы крови, на этих скалах есть следы пуль. На фоне всего этого приходить и писать там надписи, оставлять свои имена - это, прежде всего, неуважение к памяти тех, кто отдал жизнь за эти земли».