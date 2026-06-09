Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба голкипера Матеуша Кохальского.

Как передает 1news.az, на пресс-конференции после победы над "Араз-Нахчываном" (3:2) в IV туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана наставник заявил, что на данный момент официального трансфера не состоялось, хотя переговоры действительно велись.

Гурбанов пояснил, что в контракте польского вратаря есть пункт, который вынуждает клуб вступать в переговоры в каждое трансферное окно. Специалист добавил, что перед матчем вся команда была полностью сосредоточена на игре, а подробностями этого вопроса он намеревается поинтересоваться уже после встречи.

Отметим, что агдамский клуб обыграл "Араз-Нахчыван" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова со счетом 3:2 в заключительном матче IV тура.