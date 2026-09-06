Уиткофф: США, РФ и Украина могут анонсировать в ближайшее время трехстороннюю встречу

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф по итогам встречи в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США, РФ и Украина в ближайшее время могут объявить о проведении переговоров в трехстороннем формате.

Как передает 1news.az со ссылкой на украинскую прессу, американский делегат отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп поручил ему и своему зятю Джареду Кушнеру подготовить пакет договоренностей по завершению войны.

"Одна вещь, которая, как мы со Стивом [Уиткоффом] действительно думали, была бы продуктивной, - это вернуться к трехстороннему формату, что нам удалось сделать около шести месяцев назад. И мы поговорили с обеими сторонами, так что, надеюсь, скоро у нас будет прогресс в этом", - сказал Кушнер.

По его словам, во время встречи стороны обсуждали, какими должны быть элементы продолжительного мира и что могут получить от него Украина и Россия.

Уиткофф назвал переговоры в Киеве "важными и содержательными".

Ранее представитель Белого дома заявил Reuters, что Уиткофф и Кушнер обсудили в Москве "планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели".