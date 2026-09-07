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Южная Корея, США и Япония начали военные учения

First News Media08:47 - Сегодня
Южная Корея, США и Япония начали военные учения

Республика Корея (РК), США и Япония начали трехсторонние морские учения Freedom Edge в международных водах к югу и востоку от острова Чеджудо.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС РК.

Учения проходят в нескольких сферах, к ним будет привлечена в том числе авиация. "Страны воспользуются этими маневрами, чтобы повысить оперативный потенциал и возможности совместного реагирования в различных средах, включая море, воздух и киберсферу", - заявили в комитете.

Freedom Edge продлятся пять дней.

В Сеуле настаивают, что учения носят оборонительный характер и проходят в соответствии с международным правом. Какие именно корабли будут участвовать со стороны РК, не уточняется. В Сеуле заверяют, что масштаб привлеченных сил будет сопоставим с прошлым годом.

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