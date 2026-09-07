Иран испытал новую ракету над американским военным кораблем

Иран провел первое испытание новой противокорабельной ракеты.

Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи, передает Press TV.

По его утверждению, 48 часов назад «эта специальная ракета устроила американцам настоящий ад, и они бежали».

Политик отметил, что Центральное командование США (CENTCOM) не смогло скрыть этот удар. Резаи назвал инцидент предупреждением о том, что американская военно-морская блокада уязвима.