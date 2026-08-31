617 баллов и «неправильная» мечта, Или почему выпускника осудили за выбор ветеринарии

Выпускник полной средней школы №8 города Лянкяран Халиг Зейналлы окончил школу с аттестатом особого образца и набрал на вступительных экзаменах 617 баллов.

Такой результат позволял ему претендовать на широкий выбор специальностей в различных высших учебных заведениях страны, в том числе на медицинское направление, однако молодой человек решил поступить на факультет ветеринарии с обучением на английском языке в Университете Хазар.

Казалось бы, в этой истории нет ничего необычного. Выпускник хорошо сдал экзамены, получил возможность самостоятельно выбрать дальнейший образовательный путь и остановился на профессии, которой, по его собственным словам, хотел заниматься еще с детства. Более того, Халиг не скрывает, что этот выбор был для него осознанным и не зависел от количества набранных баллов.

Однако именно этот выбор неожиданно вызвал бурную реакцию в азербайджанском сегменте социальных сетей. Вместо того чтобы просто поздравить выпускника с высоким результатом или хотя бы поинтересоваться причинами его решения, часть пользователей начала обсуждать, почему молодой человек не стал врачом и каким образом он вообще мог «потратить» 617 баллов на ветеринарию.

Особенно показательно, что общественная реакция довольно быстро вышла за пределы обычной дискуссии о выборе профессии. Одни пользователи заявляли, что с таким результатом выпускнику следовало поступать в медицинский университет, другие выражали удивление его решением, а третьи начали откровенно высмеивать как сам выбор ветеринарии, так и Халига лично. В некоторых случаях обсуждение профессии и образования переросло в оскорбления молодого человека, который все еще является несовершеннолетним.

Именно здесь история одного абитуриента превращается в гораздо более серьезный разговор о том, как наше общество воспринимает чужой жизненный выбор.

Халиг получил 617 баллов, а в этом году проходной балл на выбранную им специальность составил 373 балла, то есть результат выпускника оказался выше проходного на 244 балла. При этом его собственные академические достижения почему-то стали для некоторых людей аргументом не в пользу уважения к его выбору, а поводом объяснять ему, как именно он должен был распорядиться своими знаниями.

Возникает вполне закономерный вопрос о том, почему высокий балл вообще должен лишать человека права выбирать профессию по собственному желанию?

Если человек получает 300 или 400 баллов, общество, как правило, не проявляет к его выбору такого интереса. Но стоит результату приблизиться к отметке в 600 баллов, и внезапно выясняется, что выпускник больше не принадлежит самому себе. Его результат превращается в общественное достояние, а вместе с ним, судя по комментариям, общество получает право решать, кем этот человек должен стать.

Можно даже задаться немного более неудобным вопросом…а сколько баллов набрали те, кто сегодня с такой уверенностью объясняет Халигу, как именно он должен был распорядиться своими 617 баллами?

Да, разумеется, количество набранных баллов само по себе не определяет ни ум человека, ни его профессиональную состоятельность, ни тем более его право давать советы другим. Поэтому этот вопрос носит скорее риторический характер. Однако в ситуации, когда совершенно незнакомые люди считают необходимым публично объяснять выпускнику, что он неправильно использовал собственный высокий результат, определенная ирония здесь действительно присутствует.

И причина такой реакции, вероятно, гораздо глубже, чем простое непонимание выбора одного школьника. Ведь в азербайджанском обществе по-прежнему существует довольно жесткая иерархия профессий, в которой одни специальности принято считать «престижными», а другие автоматически воспринимать как менее значимые.

Врач, юрист, инженер или специалист в другой социально признанной сфере воспринимается как показатель успеха и хорошего образования. Ветеринар же почему-то оказывается где-то в другой категории, хотя речь идет о полноценной профессии, требующей серьезной подготовки, глубоких знаний и огромной ответственности.

Особенно странно обесценивать ветеринарию в стране, где сельское хозяйство является важной частью экономики, а специалисты, работающие с животными, необходимы не только владельцам домашних питомцев, но и сельскохозяйственной отрасли. Ветеринарный врач занимается диагностикой и лечением заболеваний, профилактикой инфекций, хирургическими вмешательствами, контролем здоровья животных и множеством других задач, которые требуют профессиональной подготовки.

При этом работа ветеринарного врача имеет еще одну особенность, о которой комментаторы забывают - пациент не может рассказать специалисту, где именно у него болит, какие симптомы он испытывает и что происходило с ним до обращения в клинику. Ветеринару приходится получать информацию через наблюдение, диагностику и профессиональные знания, а любое принятое решение непосредственно влияет на здоровье живого существа. Эта информация к тем, кто удивленно и саркастично задавался вопросом, зачем вообще нужно образование ветеринару? И тут даже не поймешь - обесценивание ли это целой профессии или же восприятие животных как недостойных полноценного лечения.

Тем не менее, в общественном представлении все это почему-то легко сводится к насмешливому вопросу о том, зачем человеку с 617 баллами «лечить коров и баранов».

А возможно, проблема заключается в том, что для многих людей профессия остается не столько способом заниматься любимым делом, сколько способом продемонстрировать социальный статус. Конечно же, в такой системе координат хороший результат на экзамене воспринимается как возможность получить максимально престижное образование, а личный интерес самого выпускника оказывается где-то в самом конце списка.

Да, Халиг мог бы выбрать медицинский университет, потому что этого хотели его родители и потому что именно такой выбор выглядел бы для многих более престижным. Однако он выбрал другое направление, потому что именно с животными связывает свое будущее.

Сам молодой человек объясняет, что любовь к животным появилась у него еще в детстве и со временем не исчезла. Напротив, взрослея, он пришел к пониманию, что интерес к этой сфере является не временным увлечением, а серьезным профессиональным намерением.

Он также говорит о желании стать высококлассным специалистом в сельском хозяйстве, где, по его словам, существует дефицит профессиональных кадров, и заниматься изучением экзотических животных.

То есть перед нами не человек, который случайно выбрал специальность, потому что не знал, чем заняться после школы. Перед нами выпускник с высоким результатом, который заранее представляет, в какой сфере хочет развиваться. Можно спорить с его решением, можно не разделять его интересы и даже считать, что лично для себя лучше выбрать медицину. Однако все это остается личным мнением. Никакое чужое мнение не превращается автоматически в право распоряжаться чужим будущим.

Еще более тревожным является то, насколько быстро дискуссия вокруг профессионального выбора перешла в личные оскорбления.

Здесь необходимо напомнить одну совершенно очевидную вещь, о которой часто забывают комментаторы - Халиг является несовершеннолетним. Перед нами школьник, который только начинает взрослую жизнь и пытается определить, чем хочет заниматься в будущем. Взрослые люди, которые видят публикацию о его успехе и выборе профессии, могут соглашаться с ним или не соглашаться, однако это совершенно не означает, что они получают право публично унижать его.

Возникает вопрос уже не только о том, почему люди считают ветеринарию недостаточно престижной профессией, но и о том, с какого момента взрослый человек решил, что наличие собственного мнения дает ему право оскорблять несовершеннолетнего?

Социальные сети почему-то создают у некоторых пользователей иллюзию, что экран телефона освобождает их от элементарной ответственности за собственные слова.

Если в отношении несовершеннолетнего действительно допускаются оскорбления и унижающие его честь и достоинство высказывания, вопрос может выходить уже за пределы простой этики и становиться предметом правовой оценки в соответствии с законодательством. Поэтому взрослому человеку, прежде чем написать очередной унизительный комментарий подростку, стоит помнить, что интернет не является пространством, где исчезают последствия собственных действий.

Возможно, некоторым людям стоит вообще пересмотреть представление о том, что именно дает им право оценивать жизнь другого человека.

В конце концов, 617 баллов не дают Халигу обязанности становиться врачом.

Количество баллов определяет результат экзамена, но не определяет предназначение человека.

В этом и заключается главная проблема всей возникшей дискуссии. Общество почему-то пытается превратить образование в соревнование не только за знания, но и за статус. Высокий результат должен обязательно приводить к профессии, которая будет хорошо звучать в разговорах родственников, знакомых и соседей.

В этой логике ребенок становится своеобразным социальным проектом своей семьи. Если он хорошо учится, от него ждут соответствующей профессии. Если он набирает высокий балл, окружающие считают, что он обязан «использовать потенциал». Если он выбирает то, что нравится лично ему, начинается обсуждение того, насколько разумно он распоряжается собственными возможностями.

При этом почти никто не задается самым важным вопросом о том, будет ли вообще этот человек счастлив, занимаясь навязанной ему профессией?

Потому что можно получить 617 баллов, поступить в самый престижный университет, получить диплом, который будет прекрасно смотреться в резюме, а затем потратить десятилетия на работу, которую человек терпеть не может.

И можно получить те же 617 баллов, выбрать менее престижную в общественном представлении специальность, стать действительно хорошим специалистом и заниматься делом, которое тебе интересно.

Второй вариант почему-то значительно сложнее объяснить людям, которые привыкли измерять успех исключительно внешними признаками.

В конце концов, чужой ребенок не украл у кого-то место в медицинском университете. Он не занял чужую бюджетную квоту ради того, чтобы изучать специальность, которая ему неинтересна. Он просто выбрал другой путь.

И если общество действительно хочет видеть молодых людей самостоятельными, ответственными и способными принимать решения, возможно, оно должно научиться выдерживать ситуации, когда их решения не совпадают с нашими собственными ожиданиями.

Особенно если эти решения не причиняют вреда другим людям.

Халиг может стать хорошим ветеринарным врачом. Может стать специалистом в сельском хозяйстве. Может заняться исследованием экзотических животных. А может через несколько лет изменить направление и выбрать совершенно другую профессию. Все эти варианты нормальны, потому что профессиональный выбор в молодом возрасте не является пожизненным контрактом.

Ненормальным является другое, когда взрослые люди считают себя вправе публично унижать несовершеннолетнего только потому, что его представление о достойном будущем отличается от их собственного.

Потому что настоящий вопрос в этой истории заключается вовсе не в том, почему человек с 617 баллами выбрал ветеринарию.

Гораздо интереснее понять, почему столько взрослых людей решили, что эти 617 баллов принадлежат им и дают им право определять, как должен выглядеть чужой жизненный путь.