 «Вижу как при катаракте»: пациентка из Москвы пожаловалась на последствия операции у Джахида Шахбазова - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«Вижу как при катаракте»: пациентка из Москвы пожаловалась на последствия операции у Джахида Шахбазова - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:35 - Сегодня
«Вижу как при катаракте»: пациентка из Москвы пожаловалась на последствия операции у Джахида Шахбазова - ВИДЕО

Косметолог из Москвы, известная в социальных сетях под никнеймом dr_julietta, заявила об ухудшении зрения после кератопигментации - операции по смене цвета глаз, которую она прошла в Баку у офтальмолога Джахида Шахбазова.

Около двух лет назад девушка сделала операцию в Баку. Изначально вмешательство казалось успешным, однако со временем, особенно после родов, у пациентки начались серьёзные визуальные искажения.

«Я вижу, как человек, у которого катаракта. Вчера я была на длительном обследовании, так как показалось, что зрение ухудшилось. Врач заявил, что формально у меня 100-процентное зрение, но меня беспокоит темное время суток и боковой свет. Из-за краски все цвета выглядят тусклыми, вдали всё размыто, а на глазах сохраняется ощущение пленки, которую хочется снять», - поделилась косметолог.

Девушка уже приняла решение пройти процедуру по удалению пигмента и вернуть свой естественный карий цвет глаз, для чего сейчас готовится к повторной операции у российских специалистов.

Редакция 1news.az связалась с офтальмологом Джахидом Шахбазовым, чтобы узнать позицию противоположной стороны.

На наш звонок ответила помощница врача, которая полностью опровергла слова пациентки, заявив, что ролик снят ради хайпа:

«Эту женщину просто не устраивает цвет, но никаких проблем со зрением она не испытывает. Это делается ради поднятия рейтинга страницы. Не знаю, читаете ли вы комментарии под ее постом, но там пишут: «Кому вообще нужна твоя жизнь?» Она сама к нам пришла и ушла, а теперь просто хочет удалить пигмент. Доктор сказал ей: «Приезжай, удалим». Но она не хочет ехать в Баку и планирует делать это в России. Сейчас она выступает, опираясь на мнение местного врача, но это не значит, что её слова – правда», - отметила помощница врача.

По ее словам, все это всё пустые разговоры: «Из той же России к нам приезжает огромное количество пациентов, и у всех всё хорошо. Если она выступает ради саморекламы, мы не виноваты. Она общается с нами, а потом идет делать заявления, приукрашивая и преувеличивая всё в десять раз».

Стоит отметить, что это далеко не первый скандал вокруг работы данного специалиста. Ранее известный визажист и стилист Анар Агакишиев также публично заявлял о своем неудачном опыте операции у Джахида Шахбазова.

Кроме того, в отношении офтальмолога ранее публиковались жалобы от других пациентов, а правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 314.1 Уголовного кодекса АР (халатность, повлекшая по неосторожности причинение существенного вреда или иные тяжкие последствия).

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