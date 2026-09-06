Axios: Уиткофф и Кушнер хотят прорыва в переговорах до зимы

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер заявили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по завершению российско-украинской войны до зимы.

Как передает 1news.az, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Уиткофф и Кушнер также обсудили с Зеленским подготовку Украины к проведению военных действий в зимний период.

Ранее представитель Белого дома заявил Reuters, что Уиткофф и Кушнер обсудили в Москве «планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели».