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Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

First News Media08:10 - Сегодня
Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

Ормузский пролив полностью перекрыт для судоходства.

Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи, передает Press TV.

По его словам, иранские военные обстреливают американские суда, которые пытаются пройти через пролив, но не топят их, чтобы не вредить экологии.

«Иран решил не топить американские суда, занимающиеся контрабандой, поскольку они перевозят нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона», — заявил Резаи.

Источник: Lenta.ru

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