В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 7 сентября до утра 8-го местами пройдут дожди, кое-где ожидаются кратковременные ливни с грозами.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в прогнозе погоды Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в регионах республики с вечера 6 сентября до полудня 8-го также пройдут осадки.

Местами ожидаются интенсивные ливни с грозами и град, в ночь на 8 сентября осадки усилятся, в высокогорье выпадет снег.

«В связи с ожидаемыми осадками не исключается повышение уровня воды в реках и кратковременный сход селей с некоторых горных рек», — добавили синоптики.