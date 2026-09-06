Женская сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Как сообщает 1news.az, в финале турнира турецкие волейболистки обыграли соперниц из Италии со счетом 3:2.

Игра прошла на арене "Синан Эрдем" в Стамбуле.

Турецкая сборная стала сильнейшей в Европе второй раз в своей истории, до этого команда становилась победителем континентального первенства в 2023 году.

Отметим, что в 1/8 финала турнира в этом году команда Турции одержала победу над сборной Азербайджана.