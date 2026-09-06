 Сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы

First News Media23:18 - 06 / 09 / 2026
Сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы

Женская сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы.

Как сообщает 1news.az, в финале турнира турецкие волейболистки обыграли соперниц из Италии со счетом 3:2.

Игра прошла на арене "Синан Эрдем" в Стамбуле.

Турецкая сборная стала сильнейшей в Европе второй раз в своей истории, до этого команда становилась победителем континентального первенства в 2023 году.

Отметим, что в 1/8 финала турнира в этом году команда Турции одержала победу над сборной Азербайджана.

Поделиться:
298

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил Военно-морские силы - ФОТО

Общество

В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

Политика

На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о посещении ...

Общество

В ряде регионов Азербайджана пройдут ливни с грозами, в горах возможен снег

Спорт

Гурбан Гурбанов прокомментировал слухи об уходе Кохальского из "Карабаха"

Сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы

Премьер-лига: "Карабах" одержал очередную победу

«Барселона» разгромила «Валенсию», Ямаль оформил дубль

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В Азербайджане пройдет чемпионат по карпфишингу

Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины

«Шамахы» разгромил «Кяпаз» со счетом 4:1

Определены даты матчей сборной Азербайджана U-21 в отборе на чемпионат Европы

Последние новости

В ЕС могут лишиться 300 тыс. рабочих мест на фоне конкуренции с Китаем

Сегодня, 00:10

Гурбан Гурбанов прокомментировал слухи об уходе Кохальского из "Карабаха"

Сегодня, 00:00

Число погибших при крушении судна у берегов Северного Кипра возросло до 14 - ОБНОВЛЕНО

06 / 09 / 2026, 23:53

Трамп заявил, что Луна принадлежит США - ФОТО

06 / 09 / 2026, 23:43

Сборная Турции по волейболу во второй раз в своей истории стала чемпионом Европы

06 / 09 / 2026, 23:18

Премьер-лига: "Карабах" одержал очередную победу

06 / 09 / 2026, 22:58

Четырехлетний ребенок выпал из окна в Ханкенди

06 / 09 / 2026, 22:37

Уиткофф: США, РФ и Украина могут анонсировать в ближайшее время трехстороннюю встречу

06 / 09 / 2026, 22:15

Трамп изменил свою фирменную прическу - ФОТО

06 / 09 / 2026, 21:53

Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Киеве длилась четыре часа

06 / 09 / 2026, 21:35

«Барселона» разгромила «Валенсию», Ямаль оформил дубль

06 / 09 / 2026, 21:15

Axios: Уиткофф и Кушнер хотят прорыва в переговорах до зимы

06 / 09 / 2026, 20:50

В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

06 / 09 / 2026, 20:30

Антонелли выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

06 / 09 / 2026, 20:10

Чемпион Англии Варди подписал контракт с «Бернли» до конца сезона

06 / 09 / 2026, 19:50

На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещен видеоролик о посещении штаба ВМС - ВИДЕО

06 / 09 / 2026, 19:25

Кушнер: Трамп хочет не просто закончить войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине

06 / 09 / 2026, 19:20

В Анталье вспыхнул лесной пожар - ВИДЕО

06 / 09 / 2026, 19:00

Медведь ворвался в дом и загрыз пенсионера-колясочника

06 / 09 / 2026, 18:40

Зеленский обсудит с европейскими лидерами итоги переговоров с Уиткоффым и Кушнером

06 / 09 / 2026, 18:20
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10