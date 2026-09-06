Число погибших при крушении судна у берегов Северного Кипра возросло до 14 - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 14 человек погибли на затонувшем у берегов Кирении в Северном Кипре пассажирском судне.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

Командование Военно-морских сил в рамках поисковых операций обнаружили тело еще одного пропавшего без вести.

Ранее премьер-министр Северного Кипра Унал Устель сообщил, что на борту судна находились в общей сложности 267 человек, включая членов экипажа. Он отметил, что после затопления с судна были спасены 239 человек.

Обломки судна были обнаружены на глубине 554 метров у берегов Кирении, поиски 14 пропавших без вести продолжаются.

18:00

Число погибших в результате крушения пассажирского судна у берегов города Кирения в Северном Кипре достигло 13.

Как сообщает 1news.az, об этом написал северокипрский премьер Унал Устель в соцсети X.

По его словам, было обнаружено тело еще одного человека, таким образом, число погибших возросло до 13, а 15 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр подчеркнул, что к поисковым работам будут привлечены частные компании, а также будут проведены консультации с Турцией.

Напомним, что 30 августа у берегов Кирении в Северном Кипре потерпело крушение судно.