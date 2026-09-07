Авария грузового самолета Amazon в Майами: не менее 5 жертв - ФОТО - ВИДЕО

В результате аварии грузового самолета Boeing 767 американской компании Amazon в международном аэропорту Майами в штате Флорида погибли по меньшей мере пять человек и еще пять получили ранения, сообщил журналистам вечером в воскресенье, 6 сентября, начальник пожарной службы местного округа Рэй Джадалла.

Трое из пострадавших "в критическом состоянии" были доставлены в больницы, уточнил он.

По данным властей, самолет, следовавший из Пуэрто-Рико, при заходе на посадку вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в несколько припаркованных автомобилей и загорелся. В результате столкновения "некоторые пострадавшие оказались зажатыми в автомобилях", приводит пояснения Джадаллы агентство AFP.

Шеф местных пожарников также рассказал о "сложной спасательной операции" при участии более 60 пожарных машин, которая в том числе включала в себя спасение первого и второго пилотов, застрявших в самолете. О том, выжили ли они в результате аварии, Джадалла не сообщил.

Причины аварии в Майами пока не известны, рейсы отменены

Причины аварии в настоящее время расследуются Федеральным авиационным управлением США (FAA) и Национальным советом по безопасности на транспорте (NTSB), передает AFP. Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, в момент выезда за пределы полосы самолет двигался со скоростью около 207 км/ч.

В связи с инцидентом аэропорт закрыл все взлетно-посадочные полосы. Спустя несколько часов на его сайте появилось уведомление, в котором пассажирам рекомендуется уточнять информацию о переносе рейсов непосредственно у авиакомпаний.

В свою очередь компания Amazon опубликовала заявление, в котором говорится, что с самолетом произошел "инцидент при заходе на посадку", не уточнив деталей. По словам пресс-секретаря компании Келли Нантел, Amazon "тесно сотрудничает с местными властями и ответственными лицами, чтобы точно установить, что произошло".