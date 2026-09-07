На экспресс-маршруте M2 введено новшество - ФОТО

На экспресс-маршруте M2, который курсирует между станциями метро «Иншаатчылар», «Низами» и «28 Мая», введено новшество.

В целях ускорения посадки пассажиров и сокращения времени ожидания на экспресс-автобусы устанавливаются вторые устройства для считывания оплаты – валидаторы, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Благодаря этому пассажиры смогут одновременно заходить в салон через переднюю и среднюю двери.

Напомним, ранее аналогичная практика была успешно опробована на экспресс-маршруте M1.

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