На экспресс-маршруте M2 введено новшество - ФОТО
На экспресс-маршруте M2, который курсирует между станциями метро «Иншаатчылар», «Низами» и «28 Мая», введено новшество.
В целях ускорения посадки пассажиров и сокращения времени ожидания на экспресс-автобусы устанавливаются вторые устройства для считывания оплаты – валидаторы, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.
Благодаря этому пассажиры смогут одновременно заходить в салон через переднюю и среднюю двери.
Напомним, ранее аналогичная практика была успешно опробована на экспресс-маршруте M1.
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