В Баку задержан мужчина, избивший жену на глазах у ребенка с аутизмом - ВИДЕО

В Баку задержан мужчина, избивший жену в маркете на глазах у их ребенка-аутиста.

Как сообщает Bizim.Media, в связи с избиением женщины в Насиминском районе было проведено расследование.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении этого деяния был задержан гражданин по фамилии Сафаров. Он арестован в административном порядке.

Читайте по теме:

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

В Баку расследуют избиение женщины на глазах у ребёнка с аутизмом — ВИДЕО