В Каспийском море обнаружены новые виды рыб

У берегов Азербайджана и Казахстана, а также в дельте Волги и реке Восточный Маныч учёные обнаружили два новых вида рыб‑бычков. Они получили названия каспийская пуголовочка (Benthophiloides caspius) и скифский бычок‑цуцик (Proterorhinus scythicus), сообщает ТАСС.

В Российском научном фонде подчеркнули, что находка заметно расширяет представления о разнообразии и эволюции фауны Каспия.

«В ходе генетического анализа каспийских рыб мы неожиданно выявили новые линии в двух родах бычков. Они оказались отдельными видами», — рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Борис Левин.

Каспийская пуголовочка оказалась крайне редкой: её удалось поймать всего дважды. Исследователи отмечают, что вид долгое время развивался отдельно от ближайших родичей, что делает его важным для понимания процессов видообразования.

Геном «скифского» бычка показал связь с черноморскими видами. По мнению учёных, это подтверждает древнюю связь между Чёрным и Каспийским морями, существовавшую около 2,1 млн лет назад. Именно поэтому новый вид получил название в честь легендарных скифов.