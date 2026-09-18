Ирак полностью открыл небо для гражданской авиации

Иракские власти отменили все зоны, которые до последнего времени считались «зонами военного назначения», и объявили о полном открытии воздушного пространства страны для полетов гражданских лайнеров.

Об этом говорится в специальном заявлении министерства транспорта арабской республики.

«Отменяются все закрытые для полетов зоны в воздушном пространстве Ирака, они исключаются из иракского аэронавигационного справочника», — указывается в документе. Министерство уточнило, что «зоны военного назначения», указанные в справочнике, «более не используются для проведения военных операций».

Ведомство также объявило «о переходе всего неба и воздушного пространства страны под полный суверенный контроль». Как подчеркнули в министерстве, снятие ограничений и восстановление воздушного суверенитета «будут способствовать повышению гибкости использования воздушного пространства Ирака, улучшению потоков гражданской авиации, а также повышению операционной эффективности аэронавигации».