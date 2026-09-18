Фотография задержанной женщины стала вирусной из-за сходства с Дженнифер Лопес - ФОТО

Снимок женщины из американского штата Миннесота, задержанной по подозрению в краже, стал вирусным в социальных сетях из-за её сходства с певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

Как сообщает People, 35-летняя Сирена Энн Куэст была задержана 30 августа в городе Монтичелло - по данным издания, её подозревают в краже двух комплектов аккумуляторов для электроинструментов общей стоимостью около 580 долларов (986 манатов).

После задержания фотография С.Э.Куэст была опубликована в сети и быстро привлекла внимание пользователей. Многие комментаторы отметили, что женщина на снимке, по их мнению, очень похожа на Дженнифер Лопес. Некоторые пользователи признались, что сначала приняли фотографию за снимок самой певицы.

В комментариях Куэст даже назвали «настоящей Дженни с района», отсылая к популярному хиту Джей Ло Jenny from the Block, вышедшему в 2002 году. При этом сравнение оказалось не единодушным - некоторые пользователи заявили, что не видят сходства между женщинами.

По данным People, задержание произошло после того, как сотрудник магазина узнал С.Э.Куэст и обратился в полицию. В отношении женщины было возбуждено дело о краже.

СИРЕНА ЭНН КУЭСТ