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Спорт

Состоялась жеребьёвка Кубка Азербайджана по футболу

First News Media14:30 - Сегодня
Состоялась жеребьёвка Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка Азербайджана по футболу сезона 2026/27.

Как передает azerisport.com, по итогам церемонии, прошедшей в бакинском отеле Holiday INN, клубы узнали первых и потенциальных соперников в своих стартовых этапах. В целом, напомним, в новом розыгрыше Кубка участвуют 34 клуба.

1 квалификационный раунд
«Марафон» – «Динамо»
«Гарадаг-Локбатан» – «Шеки»
«Ширван» – «Кюр-Араз»
«Агдаш» – «Хайперс»
«Шамкир» – «Агстафа Гянджляри»
«Дифаи» – «Зангезур»

2 квалификационный раунд
«Карван-Евлах» – победитель пары «Дифаи» – «Зангезур»
«Мингячевир» – «Габала»
«Сабаил» – «Зире»
«Кяпаз» – «Баку Спортинг»
МОИК – «Шахдаг-Гусар»
«Загатала» – победитель пары «Марафон» – «Динамо»
«Ханкенди» – «Гянджабасар»
«Шимал» – «Араз-Нахчыван»
«Сумгайыт» – победитель пары «Ширван» – «Кюр-Араз»

«Имишли» – победитель пары «Гарадаг-Локбатан» – «Шеки»
«Шамахы» – победитель пары «Агдаш» – «Хайперс»
«Шафа» – победитель пары «Шамкир» – «Агстафа Гянджляри»

1/8 финала
«Сабах» – победитель пары с участием «Имишли»
«Карабах» – победитель пары с участием «Сумгайыта»
«Туран-Товуз» – победитель пары с участием «Кяпаза»
«Нефтчи» – победитель пары с участием «Шафы»

Первые матчи Кубка пройдут 7-8 октября.

Стоит также отметить, что «Сабах», действующий победитель турнира, и «Карабах» находятся в одной сетке, а ТТ и «Нефтчи» – в другой. Таким образом, эти две пары смогут сойтись друг с другом только в полуфинале.

Финал Кубка пройдет 12 мая в Гяндже.

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