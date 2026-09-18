Volkswagen решил закрыть один из автомобильных брендов

Масштабная реорганизация Volkswagen приведет к исчезновению испанской марки Seat.

Она станет первой давно существующей автомобильной компанией, которая покинет рынок с начала 2010-х годов, пишет Reuters.

К слову, тогда Ford закрыл Mercury, General Motors отказалась от Saturn и Pontiac, а Saab обанкротилась. Такие закрытия редки в отрасли, где известные марки живут десятилетиями. Подобное развитие событий подтверждает готовность генерального директора автоконцерна Оливера Блюме оптимизировать работу разросшегося немецкого автопроизводителя, направив инвестиции в более успешные бренды. Seat к таким сейчас не относится.

В компании сообщили, что будущее Seat «за пределами текущего жизненного цикла продукции все еще оценивается». Также добавили, что «после 2030 года возможны разные сценарии». Осведомленный источник на условиях анонимности сообщил, что быстрорастущий дочерний бренд Seat — Cupra, который переходит на электромобили, получит все будущие модели по мере снятия с производства автомобилей Seat с двигателями внутреннего сгорания.

Seat основали в Испании в 1950 году как государственное предприятие. В 1986-м его купил Volkswagen как бюджетный бренд для своей растущей автомобильной империи. Но с 2020 года Seat не выпускал новых моделей, а это слишком долгий перерыв для отрасли, где новые продукты критически важны для выживания. На долю барселонского бренда приходилось менее 3 процентов мировых поставок Volkswagen в 2025 году. Тем временем родственный спортивный бренд Cupra, запущенный в 2018-м, в прошлом году впервые обогнал Seat по годовым продажам.

Cupra предлагает три полностью электрические модели, включая новый Raval. Генеральный директор Seat-Cupra Маркус Хаупт в мае назвал его революционным. У Seat нет полностью электрических моделей, и их выпуск не планируется.

Источник: Lenta.ru