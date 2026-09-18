Погода на субботу: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 19 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днём – 25-29° тепла. Атмосферное давление - около 761 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами пройдут дожди. Местами возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горах будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18–22° тепла, днём – 29-33° тепла. В горах ночью будет 10–15° тепла, днём - 18–23° тепла.