Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о задержании в рамках расследования дела о запрещённых веществах - ОБНОВЛЕНО

Звезда сериала «Yalı Çapkını», турецкая актриса Афра Сарачоглу прокомментировала сообщения о её задержании в рамках расследования прокуратуры Бакыркёя по делу о запрещённых веществах.

В заявлении, опубликованном в Instagram Stories, актриса отметила, что узнала о появившихся в прессе сообщениях, находясь за границей.

«Сегодня, находясь за границей, я узнала о новостях, появившихся в прессе, в которых упоминается моё имя наряду с именами многих моих коллег. Сейчас я не нахожусь в Турции из-за ранее запланированной поездки», - отмечает А. Сарачоглу.

По её словам, чтобы расследование проходило надлежащим образом, она в ближайшее время вернётся в Турцию и даст показания правоохранительным органам.

«Чтобы правосудие восторжествовало и процесс мог развиваться наиболее правильным образом, я в ближайшее время вернусь в Турцию и дам показания в органах правосудия, полностью сотрудничая с ними. Я совершенно спокойна и полностью уверена, что всё прояснится», - заявила актриса.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования прокуратуры Бакыркёя проводятся задержания и обыски в отношении ряда известных представителей турецкой киноиндустрии, музыки, бизнеса и социальных сетей. Подчеркнем, что при этом сам факт задержания в рамках следственных действий не означает установления вины фигурантов дела.

12:30

Турецкая актриса Афра Сарачоглу задержана в рамках расследования, проводимого прокуратурой Бакыркёя в отношении известных людей по делу о запрещённых веществах.

Как сообщает Onedio, Сарачоглу была задержана утром 18 сентября.

Расследование проводится прокуратурой Бакыркёя. В его рамках в отношении ряда известных представителей турецкой киноиндустрии, музыки, бизнеса и социальных сетей были проведены задержания и обыски.

Ранее прокуратура сообщила, что в ходе расследования были получены данные, поддерживающие подозрения в том, что некоторые фигуранты могли употреблять наркотические или стимулирующие вещества, содействовать их употреблению либо предоставлять места для употребления. В рамках следственных действий также предусмотрено получение у подозреваемых биологических образцов для проведения соответствующих исследований.

Помимо Афры Сарачоглу, среди задержанных турецкие СМИ называют актёров Араса Булута Ийнемли, Мелис Сезен, рэпера Sefo и т.д.

На данный момент расследование продолжается – подчеркнем, что задержание в рамках следственных действий само по себе не означает установления вины фигурантов.