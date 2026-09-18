В Баку на час продлили время действия автобусной полосы на этом проспекте 

В столице Азербайджана изменено время действия автобусной полосы на одном из участков проспекта Зии Буниятова.

В целях обеспечения движения автобусов без задержек и в соответствии с графиком на участке проспекта Зии Буниятова от пересечения с проспектом Ататюрка до пересечения с проспектом Азадлыг в направлении станции метро «20 Января» время действия автобусной полосы в вечерние часы увеличено на один час, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Ранее автобусная полоса действовала с 17:00 до 20:00. Теперь она будет действовать с 17:00 до 21:00.

AYNA призвала водителей учитывать изменения и быть внимательными на данном участке дороги.