В Баку и Сумгайыте незаконно вырубили деревья на 40 тысяч манатов

Сотрудники Службы экологической безопасности выявили случаи незаконной вырубки зеленых насаждений в Баку и Сумгайыте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу экологической безопасности, нарушения были зафиксированы в ходе проверок, проведенных в течение последней недели.

В частности, незаконная вырубка деревьев установлена на пересечении улиц Камиля Балакишиева, Мехти Аббасова и Насими в Низаминском районе Баку, а также на территории 4-го микрорайона Сумгайыта.

По результатам проведенного расследования установлено, что в результате указанных нарушений зеленым насаждениям был причинен ущерб на общую сумму 39 480 манатов.

С учетом размера ущерба по каждому из выявленных фактов в действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления. Собранные материалы направлены в правоохранительные органы для проведения соответствующей правовой оценки.