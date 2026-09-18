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МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Британии из-за помощи Киеву

First News Media14:10 - Сегодня
МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Британии из-за помощи Киеву

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании в РФ Дейни Долакию.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве британскому дипломату выражен протест в связи с наращиванием Лондоном поставок БПЛА и других систем вооружений Украине.

"Подтверждено, что любые британские военные объекты на Украине, используемые для ударов по российской территории, являются законной целью. Подчеркнуто, что вся полнота ответственности за возможное дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне", - отметили в ведомстве.

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