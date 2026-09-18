ОТГ, Средний коридор и Каспий: как формируется новая система связей Евразии

География - величина практически неизменная, но значение отдельных точек на карте может меняться радикально.

То, что вчера воспринималось как периферия, при появлении новых дорог, портов, энергетических маршрутов и торговых связей способно превратиться в важнейший узел международного сообщения. В Евразии одним из таких пространств сегодня становится регион, охватывающий Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ и Турцию.

Здесь сходятся несколько процессов одновременно. Центральная Азия стремится расширять выходы на внешние рынки, минуя традиционный маршрут через Россию, Турция укрепляет свое положение транспортного и энергетического моста между Азией и Европой, а Азербайджан последовательно развивает инфраструктуру, связывающую восточный берег Каспия с Кавказом и далее с Турцией и европейским направлением. На этом фоне значение Организации тюркских государств (ОТГ) постепенно выходит за рамки политического и гуманитарного сотрудничества. Общая география начинает приобретать вполне практическое содержание.

Каспий - часть новой транспортной связности

Одним из главных элементов этой системы становится Средний коридор - Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европой через Центральную Азию, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. В этой конструкции Каспийское море уже не выглядит препятствием между двумя регионами. Напротив, он становится необходимым звеном маршрута, соединяющего государства Центральной Азии с международными рынками.

Азербайджан в этой системе занимает особое положение. Через его территорию проходят железнодорожные, автомобильные и морские маршруты, соединяющие каспийское побережье с Турцией. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся частью Среднего коридора, после модернизации получила пропускную способность до 5 млн тонн грузов в год. Алятский международный морской торговый порт рассчитан сегодня на 15 млн тонн грузов в год, при этом его мощность планируется увеличить до 25 млн тонн.

Результат этой работы уже отражается в реальных грузопотоках. По данным Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, в январе-июле 2026 года транзитные перевозки через страну превысили 9,1 млн тонн - это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом транзит по направлению Восток-Запад вырос на 16,5%. Контейнерооборот Алятского порта за первые семь месяцев года увеличился на 20% и достиг 72 370 TEU.

Эти показатели важны не столько сами по себе, сколько как свидетельство изменения роли региона. Чем больше грузов проходит по маршруту, тем выше требования к синхронности портов, железных дорог, таможенных процедур и цифровых систем. Поэтому ОТГ уже занимается вполне конкретными вопросами транспортной интеграции, такими как устранение барьеров, цифровизация процедур, внедрение электронных разрешений и электронных международных транспортных накладных e-CMR.

Энергетика и транспорт становятся единой системой

Однако значение этих маршрутов не ограничивается перемещением товаров. Та же география постепенно формирует энергетическую связность, в которой Азербайджан также занимает центральное положение.

Выступая накануне перед участниками пятого заседания секретарей советов безопасности государств ОТГ в Баку, Ильхам Алиев связал эти два направления: «Сегодня без энергетической безопасности и транспортной связности в принципе невозможно говорить о безопасности в целом». Президент подчеркнул, что страны ОТГ располагают значительными природными ресурсами, которые имеют значение не только для их собственной экономики, но и для более широкого международного пространства.

Эта взаимосвязь хорошо видна на практике. Азербайджан остается крупным поставщиком энергоресурсов на внешние рынки и одновременно обеспечивает транзит ресурсов с восточного побережья Каспия. Нефть из Центральной Азии уже транспортируется через территорию Азербайджана к международным рынкам. В июне 2026 года Ильхам Алиев отмечал, что страна предоставляет «критически важные транзитные возможности» партнерам на восточном берегу Каспия и выражал надежду, что в перспективе по аналогичной схеме через Азербайджан будет проходить и природный газ.

Одновременно развивается собственный энергетический экспорт Азербайджана. В 2025 году страна экспортировала около 25 млрд кубометров газа, примерно половина этого объема пришлась на страны Европейского союза. При этом газотранспортная инфраструктура уже работает с высокой загрузкой, что делает дальнейшее расширение поставок вопросом не только ресурсной базы, но и новых инфраструктурных возможностей.

Еще одно направление - зеленая энергетика. В рамках ОТГ развивается сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в сфере производства и передачи электроэнергии из возобновляемых источников. В декабре 2025 года министры энергетики ОТГ также выделили проекты «зеленого» энергетического коридора между Центральной Азией, Азербайджаном и Европой среди направлений стратегического сотрудничества.

Таким образом, транспорт и энергетика постепенно перестают существовать как два параллельных направления. Транспортные маршруты обеспечивают движение ресурсов и товаров, энергетическая инфраструктура поддерживает экономическую активность, а надежность обоих компонентов становится частью общей устойчивости региона.

Азербайджан как связующее звено

Именно в этой системе особенно заметно значение географического положения Азербайджана. Но сама по себе география не создает транзитного преимущества - его необходимо постоянно превращать в инфраструктуру, инвестируя в железные дороги, морской порт, автодороги и судоходство. Торговый флот страны насчитывает более 50 судов, что дополнительно укрепляет ее возможности обеспечивать каспийский участок транзитных маршрутов.

Поэтому слова Ильхама Алиева о том, что географическое положение Азербайджана предполагает его особую роль в проектах транспортной и энергетической безопасности, имеют под собой вполне конкретную материальную основу. В более широком смысле речь идет о формировании новой евразийской связности: для государств Центральной Азии она означает расширение возможностей выхода к мировым рынкам, для Азербайджана - укрепление роли транзитного и энергетического узла, для Турции - дальнейшее усиление связей с Центральной Азией, а для Европы - появление дополнительных маршрутов поставок и торговли.

Каспийское море больше не разделяет берега - оно их цементирует. Прокладывая маршруты из Центральной Азии к европейским границам через свою территорию, Азербайджан укрепляет свою роль одного из ключевых узлов континентальной торговли. Для ОТГ эти изменения несут в себе переход от деклараций о намерениях к материальной взаимозависимости. В новом архитектурном пространстве Евразии те объединения выживут и станут сильными, чьи транспортные артерии и энергетические сети окажутся прочнее любых геополитических штормов.

Али Мамедов