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«Должок верните»: Лукашенко призвал США вернуть долг

First News Media22:20 - 11 / 09 / 2026
«Должок верните»: Лукашенко призвал США вернуть долг

В американском банке застряли миллионы долларов, причитающиеся Белоруссии за поставки калийных удобрений. Вернуть должок призвал президент страны Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

По словам главы государства, сейчас страна поставляет Соединенным Штатам Америки удобрения, однако в торговле есть некоторые сложности. Белоруссия не может сразу поставить большие объемы грузов, но сейчас у нее высвободилась крупная партия.

«Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить (завтра точно закончим загрузку) — забирайте. Но должок верните. 43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли — компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги», — пояснил президент.

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