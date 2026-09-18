Баку на пике нагрузки: как город перестраивает движение к Гран-при - ОБЗОР

Сентябрь 2026 года войдет в историю транспортной системы Баку как период беспрецедентной инфраструктурной нагрузки.

Традиционное сентябрьское оживление деловой и учебной жизни столицы в этот раз совпало с двумя масштабными событиями — финальной фазой подготовки к Гран-при Азербайджана (24–26 сентября) и крупнейшей за последние годы модернизацией подземных путей сообщения. В результате на улицах города возникла ситуация, которая требует от горожан принципиально нового подхода к планированию своего времени и логистики.

Вынужденная перестройка пропускной способности дорожной сети: основные причины

Фактор модернизации метрополитена: Масштабные работы, объявленные Бакинским метрополитеном в августе этого года по разделению линий и строительству нового туннеля, привели к закрытию участка «28 Мая — Низами» и временно снизили пропускную способность рельсового каркаса в самом сердце города. Часть колоссального ежедневного пассажиропотока вынужденно перераспределилась на автобусы, такси и личные автомобили, кратно увеличив плотность потока на дорогах. Стоит отметить, что работа экспресс-маршрутов (М1-М9) максимально оперативная за счёт ранее выделенных автобусных полос. Но даже это не спасает ситуацию. Изначально внедрение выделенных полос для автобусов и коридоров микромобильности (велосипедных дорожек) на центральных дорогах, как проспект Бюльбюля или улица Истиглалият, преследовало благие урбанистические цели. Однако это также привело к сужению проезжей части для общего потока. На пересечениях улиц и круговых развязках возникли так называемые «бутылочные горлышка», где скорость движения в часы пик заметно снизилась. Поэтому возникает ситуация, когда автобус едет по специальной полосе, но как только полоса заканчивается - автобус также «стоит» наряду с общим потоком автомобилей.

Еще одним фактором является начало учебного года. Ведущие учебные заведения страны остаются концентрированными в центре Баку. Это безусловно приводит к тому, что в утренние и дневные часы горожане одновременно направляются из пригорода в центр, в одном направлении.

За последние годы проделано огромное количество работ по модернизации дорог и проспектов столицы, но Баку исторически не рассчитан на такой большой поток автомобилей. Улицы в центре города в основном узкие, поэтому транспортный поток неизбежно упирается в исторические узкие перекрестки, емкость которых физические ограничена, что в свою очередь приводит к эффекту «бутылочного горлышка». Таким образом, подготовка к Гран-при 2026 года проходит в условиях, когда городская инфраструктура уже задействована на максимум. Именно поэтому стоит осознанно подойти к выбору альтернативных маршрутов в предстоящую неделю больших скоростей.

Как устроен центр города в дни Гран-при?

Согласно Плану управления дорожным движением, улицы, по которым проходит трасса Baku City Circuit, а также прилегающие к ней территории будут закрыты для движения транспорта с 01:00 20 сентября до 08:00 28 сентября. Въезд и выезд в зону ограничений будет возможен только при наличии «Пропуска для жителей». В этот перечень входят: Проспект Нефтяников (вдоль Приморского бульвара от Морского вокзала до площади Азнефть); Улицы, огибающие исторический квартал Ичеришехер (включая улицу Истиглалият); Центральные отрезки улиц Зарифы Алиевой, Пушкина, Буньяда Сардарова и проспекта Бюльбюля. Вместе с тем, с учетом опыта последних трех лет, для удобства жителей города и водителей во время проведения гонки ряд основных дорог будет открыт для движения транспорта в определенные часы.





Что меняется для пешеходов?

Ограничения затрагивают не только автомобилистов, но и пешеходные маршруты. Так, например, наземные переходы через проспект Нефтяников и улицу Зарифы Алиевой перекрываются элементами трассы. Для безопасного пересечения улиц организуются временные надземные пешеходные мосты, а также продолжают работать подземные переходы вне зоны трека. Центр Баку в эти дни требует пешей доступности и отказа от личного транспорта в пользу метро.

Город как живой организм и взгляд в будущее.

Проведение Гран-при Азербайджана 2026 года в условиях повышенной нагрузки на инфраструктуру — это не просто временный логистический вызов, но и важный индикатор для долгосрочного планирования. Всякая крупная городская система подобна живому организму: когда перекрываются главные артерии, нагрузка неизбежно перераспределяется на капилляры. Сегодня можно констатировать один факт - старая модель развития мегаполиса, ориентированная преимущественно на строительство новых автомобильных трасс и эстакад, постепенно исчерпывает свой потенциал.

Текущая ситуация отчетливо подсвечивает ключевые ориентиры, которые заложены в Генеральном плане развития Баку до 2040 года. Это безусловное преимущество рельсового транспорта и необходимость его дальнейшего развития. Только изолированные от общего трафика системы — метрополитен, модернизированная пригородная электричка и, в перспективе, скоростной трамвай — способны обеспечить стабильность городского транспорта.

Схема развития транспортной системы города Баку (2040)

Дальнейшее развитие этих направлений позволит городу функционировать независимо от масштаба наземных мероприятий или ремонтных работ. Также стоит отметить, что разгрузка исторического центра Баку невозможна без создания новых точек притяжения. Развитие полицентричной модели, предусмотренной Генпланом (перенос части деловой и административной активности в районы Белого города, Алята или пригородные хабы), позволит сбалансировать транспортные потоки и избавить центр от ежедневного избыточного трафика.

В заключение можно сказать, что будущее Баку лежит в плоскости создания сбалансированных зон, где интересы пешеходов, общественного транспорта, микромобильности и автомобилистов не вступают в конфликт, а дополняют друг друга. Период ограничений — это всегда повод для каждого участника движения переосмыслить свои транспортные привычки, проявить взаимное уважение на дорогах и бережнее отнестись к общему пространству столицы.

Баку временно меняет свой формат работы, напоминая о том, что динамичный мегаполис требует системных, современных и скоординированных решений для сохранения своего уникального уюта и исторического наследия.

Сани Аскерли