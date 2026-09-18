В Баку врачи спасли жизнь младенцу в тяжелом состоянии - ВИДЕО

В Баку врачи спасли жизнь младенцу с тяжелым течением ветряной оспы.

Девочка, родившаяся 16 июня 2026 года, была госпитализирована в отделение реанимации новорожденных Детской клинической больницы имени А. Ф. Гараева при Республиканском педиатрическом центре в тяжелом состоянии.

Как сообщили в медицинском учреждении, ребенок поступил в больницу 31 августа на фоне тяжелого течения ветряной оспы и развившихся осложнений.

При госпитализации у младенца наблюдались нарушение сознания, распространенные высыпания, некротические изменения кожи и выраженная дыхательная недостаточность. В связи с тяжестью состояния девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и обеспечили необходимую респираторную поддержку.

Врачи провели реанимационные мероприятия и назначили интенсивную терапию. На протяжении всего периода лечения ребенок находился под непрерывным медицинским наблюдением.

Благодаря проведенному лечению состояние девочки удалось стабилизировать. 12 сентября она была выписана из больницы и направлена домой.