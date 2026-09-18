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Албано-удинская община: Позиция Еревана по албанскому наследию вредит миру в регионе

First News Media15:20 - Сегодня
Албано-удинская община: Позиция Еревана по албанскому наследию вредит миру в регионе

Албано-удинская христианская религиозная община Азербайджана распространила заявление.

В заявлении говорится, что члены Албано-удинской христианской религиозной общины, являющейся преемником Албанской (Кавказской) Апостольской Независимой Церкви, решительно осуждают реакцию реваншистского характера в армянском обществе и политических кругах Армении на поездку представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур, в частности посещение храмов Гянджасар и Худавенг, относящихся к албанскому историко-культурному наследию.

«Считаем, что представление армянской стороной, в том числе армянскими лоббистскими кругами, которые до сих пор не отказались от пропаганды войны, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими высокопоставленными официальными лицами, заявляющими о приверженности мирной повестке, таких исторических памятников Азербайджана, как Гянджасар и Худавенг, в качестве армянского наследия не только является отрицанием и фальсификацией исторических фактов, но и создаёт угрозу формирующемуся в регионе хрупкому мирному процессу. Целенаправленная кампания, проводимая в Армении против поездки представителей дипломатического корпуса, показывает, что политические и религиозные круги этой страны неискренни в своём стремлении к миру и по-прежнему нетерпимо относятся к законным правам Азербайджана», — говорится в заявлении.

Община заявляет, что Кавказская Албания является неотъемлемой частью азербайджанской государственности, а политика Армении по отрицанию исторического и культурного наследия Кавказской Албании неприемлема:

«Подобная провокационная деятельность Армении является проявлением ложной национальной исключительности, фальшивой истории и элементом расизма. Такое нетерпимое, враждебное отношение к Кавказской Албании, особенно к её религиозно-культурному наследию, наглядно показывает, что Армения боится правды. Албанская церковь как первая апостольская церковь Кавказа прошла долгий исторический путь и оставила неизгладимый след в религиозно-культурной жизни не только Азербайджана, но и всего Кавказа. Все нападки на наследие, создавшее великую культуру и имевшее собственный алфавит, потерпят крах. Факты отрицать невозможно».

В заявлении обращается внимание на то, что в 313 году албанский царь Урнайр принял христианство в качестве государственной религии, что известно из истории: «История монастыря Худавенг, являющегося одним из великолепных образцов азербайджанской архитектуры, восходит к VI–VII векам. Как можно изменить, как можно фальсифицировать историю? Неоспоримой истиной является то, что храм Гянджасар был построен в 1216–1238 годах по указанию албанского князя Гасана Джалала Довлы и в 1240 году получил благословение албанского патриарха Нерсеса. Значение храма Гянджасар и его особая ценность для нас заключаются в том, что он был резиденцией албанского католикосата. Князья и духовные лица из династии Гасана Джалала, в том числе Гасан Джалал Аллахверди бек, были похоронены на территории монастыря. К сожалению, после различного давления и воздействия решением царского Синода в 1836 году деятельность Албанской Апостольской Церкви была прекращена, а Армяно-григорианская церковь попыталась присвоить часть её материального и духовного наследия. В результате в Азербайджане, и особенно в Карабахе, исторические албанские храмы были григорианизированы, а наряду с нашими историческими памятниками архивные материалы и документы либо уничтожались, либо фальсифицировались. Попытки арменизации и присвоения посредством всевозможных фальсификаций историко-культурного наследия Кавказской Албании, являющейся неотъемлемой частью азербайджанской государственности, за последние сто лет превратились в государственную политику Армении.

В результате этого на территории нынешней Армении и на ранее находившихся под оккупацией территориях Азербайджана не сохранилось ни одного албанского храма в его первоначальном историческом облике».

В заявлении говорится, что присвоение историко-культурного наследия Кавказской Албании с целью создания для себя фальшивой истории означает выступать как против прошлого, так и против будущего, подрывать основы добрососедства и мирного сосуществования:

«Продолжение той же политики сегодня и её поддержка руководством Армении неприемлемы. Историю следует изучать, писать и представлять такой, какая она есть. Мы, первые христиане этой земли, решительно отвергаем попытки присвоения армянами нашего исторического и религиозно-культурного наследия. Историческая реальность доказывает, что историко-политическое и культурно-религиозное наследие Кавказской Албании сегодня принадлежит Азербайджанскому государству и азербайджанскому народу, где представители различных этносов, религий и верований на протяжении веков жили в условиях толерантности. Сегодня мы, как христианская община, сохраняющая свой язык, религию, обычаи и традиции, и впредь будем беречь священное наследие наших предков и продолжим борьбу против армянских фальсификаций. Сегодня мы, удины, точно так же, как совершаем богослужения в церквях Габалы и Огуза, так и свободно проводим религиозные обряды и церемонии в древних албанских храмах на освобождённых от оккупации территориях, в том числе в религиозных храмах «Гянджасар», «Агоглан», «Худавенг», «Амарас» и других».

Источник: АПА

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