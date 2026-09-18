Макрон поручил разработать план защиты от БПЛА и кибератак во Франции

Правительство Франции подготовит план по защите критически важной инфраструктуры от возможных атак беспилотников и кибератак.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с лидерами парламентских партий.

«Министр внутренних дел <...> поручит правительству подготовить план защиты нашей критически важной инфраструктуры и наиболее уязвимых объектов нашей оборонной промышленности и технологической базы от атак с использованием дронов и кибератак», — сказал Макрон.