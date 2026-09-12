Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 16

В ходе поисково-спасательной операции в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии обнаружены тела еще двух альпинистов, погибших при сходе лавины.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Таким образом, число погибших выросло до 16 человек. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы на месте инцидента приостановлены из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Возобновить поиски с привлечением вертолета Ми-8 МЧС России планируется 13 сентября.

Напомним, что 6 сентября с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 33 альпинистов. Ранее сообщалось о 14 погибших.