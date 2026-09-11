Экс-знатока «Что? Где? Когда?» признали иноагентом в России

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, Мереминская участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, а также распространяла недостоверную информацию о политике российских властей.

В настоящее время живет за рубежом.

В реестр иноагентов также попали публицист и политический деятель Ринат Мухаметов, активистка Елена Матвеева, информационный ресурс «Канал визионера» и проект «Пермь-36».

До этого известного по мемам блогера Евгения Понасенкова, автора скандальной книги «Первая научная история войны 1812 года», исключили из реестра иноагентов.