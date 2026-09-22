Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Джибути в Нью-Йорке - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщили в МИД АР, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив важность продолжения контактов на высоком уровне и политического диалога.
Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах, а также эффективному использованию имеющихся возможностей.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.
Кроме того, были обсуждены подготовка Азербайджана к проведению саммита Организации исламского сотрудничества в 2027 году и предстоящее председательство страны в ОИС.
Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о развитии ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность снижения напряжённости и мирного урегулирования ситуации.
On the sidelines of #UNGA81, Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan🇦🇿 Jeyhun Bayramov met with Abdoulkader Houssein Omar, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Djibouti🇩🇯.
The sides reviewed the current state and prospects of 🇦🇿-🇩🇯 relations, stressing… pic.twitter.com/Ux9O9Bpwaj — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026