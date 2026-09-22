Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Джибути в Нью-Йорке - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Джибути Абдулкадером Хусейном Омаром в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД АР, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отметив важность продолжения контактов на высоком уровне и политического диалога.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах, а также эффективному использованию имеющихся возможностей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам координации и взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других многосторонних платформ.

Кроме того, были обсуждены подготовка Азербайджана к проведению саммита Организации исламского сотрудничества в 2027 году и предстоящее председательство страны в ОИС.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о развитии ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, подчеркнув важность снижения напряжённости и мирного урегулирования ситуации.