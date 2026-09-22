 Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США

First News Media22:00 - 22 / 09 / 2026
Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США

Безопасность Соединенных Штатов напрямую связана с безопасностью Гренландии и наоборот.

Об этом заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен перед подписанием трехстороннего соглашения по Гренландии на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В церемонии также приняли участие президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Это соглашение должно развеять любые сомнения, как сегодня, так и в будущем, относительно того, кому верна Гренландия. Наша приверженность этому альянсу и безопасности, которую мы построили вместе, не подвергается сомнению. Мы являемся, всегда были и останемся верным другом Соединенных Штатов и частью западного альянса. Ваша безопасность — это наша безопасность, а наша безопасность — это ваша безопасность. Мы искренне рады результату, который укрепил нашу общую безопасность и углубил наши отношения как близких союзников», — отметил Нильсен. Он добавил, что «соглашение выгодно для всех сторон».

По словам Фредериксен, стороны подписывают «соглашение, которое может быть бессрочным».

После подписания документа Трамп оставил без ответа вопросы журналистов, отказался ли он получить в собственность весь остров. Один из репортеров заметил, что глава государства выглядит счастливым, хотя и не получил во владение Гренландию, как того хотел. Американский лидер улыбнулся, но не стал ничего говорить. Ранее президент неоднократно заявлял, что Вашингтон добивается передачи права на владение Гренландией для обеспечения надежной обороны острова. Он отмечал, что никто не захочет защищать «лицензионное соглашение или аренду» в условиях реального военного столкновения посреди океана.

Поделиться:
371

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

Политика

Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с ...

Общество

Рейсы иранских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Азербайджан, приостановлены

Мнение

Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

В мире

Иран готов открыть Ормузский пролив за семь дней при одном условии

Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США

В России самолет вспыхнул с пассажирами на борту - ВИДЕО

Трамп Путину — «Положите конец войне» - ВИДЕО

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Число погибших при теракте у мечети в Пакистане возросло до 21 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Гринспан лидирует в новом голосовании по кандидатам на пост генсека ООН

Макрон: цены на топливо во Франции стали невыносимыми

ВС России нанесли удар дроном по административному зданию в Одессе - ВИДЕО

Последние новости

Иран готов открыть Ормузский пролив за семь дней при одном условии

Сегодня, 00:00

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

22 / 09 / 2026, 23:40

В Нью-Йорке обсудили сотрудничество между Азербайджаном и ООН

22 / 09 / 2026, 23:10

Дзюдоисты Азербайджана завоевали еще 2 золота на чемпионате мира среди ветеранов ФОТО

22 / 09 / 2026, 23:00

Джейхун Байрамов выступил на заседании Контактной группы по Джамму и Кашмиру в Нью-Йорке - ФОТО

22 / 09 / 2026, 22:40

Рассмотрены перспективы азербайджано-швейцарских отношений

22 / 09 / 2026, 22:20

Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США

22 / 09 / 2026, 22:00

Лицам, купившим у иранских авиакомпаний билеты в Азербайджан, рекомендуется обратиться в пункты продажи

22 / 09 / 2026, 21:40

В Баку водитель привязал собаку за шею и тащил по дороге - ВИДЕО

22 / 09 / 2026, 21:35

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Джибути в Нью-Йорке - ФОТО

22 / 09 / 2026, 21:20

Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

22 / 09 / 2026, 21:00

В России самолет вспыхнул с пассажирами на борту - ВИДЕО

22 / 09 / 2026, 20:40

В Баку вынесли приговор женщине, представлявшейся сотрудницей Администрации Президента

22 / 09 / 2026, 20:20

В бакинских вузах обучение будет проходить дистанционно

22 / 09 / 2026, 20:00

Джейхун Байрамов участвует в 81-й сессии Генассамблеи ООН - ФОТО

22 / 09 / 2026, 19:45

Трамп: Президент Азербайджана отметил роль США в урегулировании конфликта с Арменией - ВИДЕО

22 / 09 / 2026, 19:30

Рейсы иранских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Азербайджан, приостановлены

22 / 09 / 2026, 19:13

Трамп Путину — «Положите конец войне» - ВИДЕО

22 / 09 / 2026, 19:00

МИД — Азербайджан не признает фиктивные «президентские выборы» в Цхинвальском регионе Грузии

22 / 09 / 2026, 18:45

В Азербайджане выросло число пластических хирургов с разрешением на практику - СПИСОК

22 / 09 / 2026, 18:30
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37