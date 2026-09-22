Глава правительства Гренландии доволен сделкой с США

Безопасность Соединенных Штатов напрямую связана с безопасностью Гренландии и наоборот.

Об этом заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен перед подписанием трехстороннего соглашения по Гренландии на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В церемонии также приняли участие президент США Дональд Трамп и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Это соглашение должно развеять любые сомнения, как сегодня, так и в будущем, относительно того, кому верна Гренландия. Наша приверженность этому альянсу и безопасности, которую мы построили вместе, не подвергается сомнению. Мы являемся, всегда были и останемся верным другом Соединенных Штатов и частью западного альянса. Ваша безопасность — это наша безопасность, а наша безопасность — это ваша безопасность. Мы искренне рады результату, который укрепил нашу общую безопасность и углубил наши отношения как близких союзников», — отметил Нильсен. Он добавил, что «соглашение выгодно для всех сторон».

По словам Фредериксен, стороны подписывают «соглашение, которое может быть бессрочным».

После подписания документа Трамп оставил без ответа вопросы журналистов, отказался ли он получить в собственность весь остров. Один из репортеров заметил, что глава государства выглядит счастливым, хотя и не получил во владение Гренландию, как того хотел. Американский лидер улыбнулся, но не стал ничего говорить. Ранее президент неоднократно заявлял, что Вашингтон добивается передачи права на владение Гренландией для обеспечения надежной обороны острова. Он отмечал, что никто не захочет защищать «лицензионное соглашение или аренду» в условиях реального военного столкновения посреди океана.