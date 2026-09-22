МИД — Азербайджан не признает фиктивные «президентские выборы» в Цхинвальском регионе Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана не признает фиктивные «президентские выборы», проведённые в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с проведением фиктивных «президентских выборов» в Цхинвальском регионе Грузии.

«Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает фиктивные "президентские выборы", проведённые в Цхинвальском регионе Грузии, а также их результаты», — говорится в заявлении.