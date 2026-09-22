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В России самолет вспыхнул с пассажирами на борту - ВИДЕО

First News Media20:40 - Сегодня
В России самолет вспыхнул с пассажирами на борту - ВИДЕО

Самолет с людьми на борту вспыхнул в аэропорту Екатеринбурга.

Подробности сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Воздушное судно должно было вылететь в Магнитогорск, но загорелось при заправке кислородного баллона.

«В этот момент в носовой части фюзеляжа начался пожар. На борту находились два пилота и два бортпроводника — все успели выбежать наружу», — говорится в сообщении.

Пожар быстро потушили. Известно, что пострадал заправщик, его госпитализировали. Часть фюзеляжа полностью выгорела, а сам борт вывели из эксплуатации. Пассажиров направили в пункт назначения резервным бортом.

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