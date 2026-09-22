 В Баку вынесли приговор женщине, представлявшейся сотрудницей Администрации Президента | 1news.az | Новости
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Общество

В Баку вынесли приговор женщине, представлявшейся сотрудницей Администрации Президента

First News Media20:20 - Сегодня
В Баку вынесли приговор женщине, представлявшейся сотрудницей Администрации Президента

В Баку к уголовной ответственности привлечена 36-летняя женщина, обвиняемая в серии мошенничеств.

Как сообщает Oxu.Az, Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Нармин Магеррамовой (фамилия изменена), которая выдавала себя за ответственного сотрудника Администрации Президента.

Следствием установлено, что Н.Магеррамова под предлогом содействия в трудоустройстве, получении дипломов, обналичивании денежных средств, а также под поддельными предлогами участия в ювелирном бизнесе и выкупа золота из ломбардов завладела денежными средствами шести граждан на общую сумму около 200 000 манатов. Потерпевшие заявили, что подсудимая, злоупотребив их доверием, утверждала, что работает в Администрации Президента и имеет связи в высших эшелонах власти.

Позже выяснилось, что женщина числилась в Партии солидарности Азербайджана, штаб-квартира которой располагается в Ясамальском районе на улице Шафаята Мехдиева (в здании бывшего телеканала Lider TV). Несколько обманутых граждан направились туда с требованием вернуть деньги. Осознав, что средства им не вернут, потерпевшие обратились в правоохранительные органы. В отношении Магеррамовой было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

В ходе судебного заседания председатель партии Алисахиб Гусейнов дал показания, в которых отметил, что знаком с Нармин и ее отцом, однако в структуре партии она официально не работала.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Нармин Магеррамова признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших на сумму 143 000 манатов - данные средства подлежат принудительному взысканию с осужденной.

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