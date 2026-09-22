В бакинских вузах обучение будет проходить дистанционно

В связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формулы-1» подписан приказ о регулировании деятельности высших учебных заведений, расположенных в Баку.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, согласно соответствующему приказу ведомства, с 23 по 25 сентября учебный процесс в бакинских вузах будет организован в дистанционном формате.

Приказ подписан с целью обеспечения непрерывности учебного процесса в период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Высшим учебным заведениям поручено принять соответствующие меры для исполнения приказа.