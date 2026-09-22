В Азербайджане выросло число пластических хирургов с разрешением на практику - СПИСОК

В Азербайджане увеличилось число пластических хирургов, которым разрешена медицинская практика

На сайте Министерства здравоохранения обновили соответствующий список.

Согласно обновлённым данным, число пластических хирургов, которым разрешена практическая медицинская деятельность в Азербайджане, увеличилось с 46 до 51.

В список добавлены Амин Музакир оглы Алиев, Тураб Гурбанали оглу Исмайылов, Ульви Тофиг оглу Гасанов, Худу Физули оглу Худиев и Мехди Эльдар оглу Асадов.

Напомним, в прошлом году для комплексной проверки законности профессиональной деятельности пластических хирургов в Азербайджане была создана Специальная инспекционная комиссия. В её состав вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.

По итогам работы комиссии был подготовлен «Список врачей-специалистов, которым разрешена практическая медицинская деятельность по специальности пластическая хирургия на территории Азербайджанской Республики». Документ размещён на сайте Министерства здравоохранения.