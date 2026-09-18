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Никол Пашинян поблагодарил президента Ильхама Алиева

First News Media21:10 - Сегодня
Никол Пашинян поблагодарил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за вклад в установление мира на Южном Кавказе.

Об этом он заявил на церемонии получения Гессенской премии мира.

"Хочу также выразить признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который в равной степени заслуживает этой премии. Я также хочу выразить благодарность народам Армении и Азербайджана. Несмотря на трудности, человеческие потери и страдания, вызванные конфликтом, они приняли и поддержали мир, осознавая, что не могут изменить прошлое, но могут изменить настоящее и будущее, выбрав вместо казавшегося бесконечным конфликта перспективу мира, процветания и сотрудничества", - сказал Пашинян.

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