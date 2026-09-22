Джейхун Байрамов участвует в 81-й сессии Генассамблеи ООН - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщили в МИД, на дебатах собрались мировые лидеры и делегаты государств-членов ООН для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вызовам, продвижения международного сотрудничества в целях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun attended the official opening of the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (#UNGA81) in New York.🇺🇳
The General Debate brings together world leaders and… pic.twitter.com/3EE6mSAf4A — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026