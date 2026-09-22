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Общество

Лицам, купившим у иранских авиакомпаний билеты в Азербайджан, рекомендуется обратиться в пункты продажи

First News Media21:40 - 22 / 09 / 2026
Лицам, купившим у иранских авиакомпаний билеты в Азербайджан, рекомендуется обратиться в пункты продажи

В связи с санкциями, введенными США в отношении авиационного сектора Исламской Республики Иран, рейсы иранских авиакомпаний, выполняющих полеты в Азербайджанскую Республику, приостановлены с 22 сентября.

В связи с существующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продажи, где были приобретены билеты.

Об этом распространило информацию Государственное агентство гражданской авиации в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта.

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