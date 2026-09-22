Лицам, купившим у иранских авиакомпаний билеты в Азербайджан, рекомендуется обратиться в пункты продажи

В связи с санкциями, введенными США в отношении авиационного сектора Исламской Республики Иран, рейсы иранских авиакомпаний, выполняющих полеты в Азербайджанскую Республику, приостановлены с 22 сентября.

В связи с существующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продажи, где были приобретены билеты.

Об этом распространило информацию Государственное агентство гражданской авиации в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта.