Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар и его иранский коллега Аббас Арагчи в телефонном разговоре обменялись мнениями по региональной ситуации.
Об этом сообщил пакистанский МИД.
Как следует из пресс-релиза, Дар подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также беспрепятственного судоходства на Ближнем Востоке.
Он также отметил, что «диалог и дипломатия остаются единственным действенным способом обеспечения мира и стабильности в регионе».
Собеседники договорились поддерживать тесное взаимодействие и провести встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник: ТАСС
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