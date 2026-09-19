Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар и его иранский коллега Аббас Арагчи в телефонном разговоре обменялись мнениями по региональной ситуации.

Об этом сообщил пакистанский МИД.

Как следует из пресс-релиза, Дар подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также беспрепятственного судоходства на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что «диалог и дипломатия остаются единственным действенным способом обеспечения мира и стабильности в регионе».

Собеседники договорились поддерживать тесное взаимодействие и провести встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: ТАСС