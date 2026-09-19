В Дании восприняли соглашение с США по Гренландии как поражение Трампа

Договоренности США и Дании по Гренландии не соответствуют заявленной Дональдом Трампом цели сделать остров американским, напротив — соглашение является поражением президента Соединенных Штатов, считают датские СМИ.

«Хотя он сам и объявляет это победой, на мой взгляд, это сокрушительное поражение для Дональда Трампа», — полагает обозреватель телеканала TV2 Торстен Янсен. Такого же мнения придерживается корреспондент в США газеты Berlingske Якоб Хайнель Йенсен. «Тсс, не говорите Трампу, что победило Королевство Дания», — пишет он.

Министр иностранных дел острова Муте Эгеде подчеркивает, что соглашение отражает то, чего Гренландия и Дания требовали в ходе переговоров с США с самого начала. «Право Гренландии на самоопределение и права населения Гренландии признаются в соответствии с международным правом», — заявил он в интервью Danmarks radio (DR).

Политический комментатор DR Йенс Рингберг называет сохранение датского суверенитета и права населения Гренландии на самоопределение ключевым аспектом. «Для Копенгагена и [столицы Гренландии] Нуука крайне важно, чтобы Трамп сейчас подписал соглашение о том, что он не будет захватывать Гренландию. Вместо этого три стороны должны сотрудничать в вопросах безопасности в Арктике. Эта цель является общей», — подчеркивает он.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники также заявила, что утверждение Трампа о получении контроля над обеспечением безопасности Гренландии было преувеличенным и не вполне корректно отражало новые полномочия Вашингтона.

По оценке одного из собеседников издания, военные США будут, «по условиям соглашения, работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, а не устанавливать над ними контроль». Как заявил газете представитель Госдепартамента, соглашение запрещает не входящим в НАТО странам строить базы или поддерживать военное присутствие в Гренландии. Поскольку ее территория входит в Североатлантический альянс, вероятность того, что какая-либо страна вне блока построит там базу, изначально была крайне мала, подчеркивает NYT.

Договоренность с США сохранит силу, если Гренландия в будущем станет независимой, указал источник издания в Госдепе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли договоренности о переходе к Вашингтону контроля над обеспечением безопасности Гренландии. Трамп отметил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии, а американские противники не смогут размещать на острове военные базы.

Источник: ТАСС