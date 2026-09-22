«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Прошло уже три года с тех пор, как армянское население покинуло Карабах, однако связанные с бывшими сепаратистскими структурами организации и коллективы продолжают оставаться заметной частью общественной жизни Армении. Даже более того, в последние месяцы все заметнее стал процесс их восстановления и адаптации на армянской территории. Речь идет уже не об отдельных мероприятиях, а о целой сети театральных и музыкальных коллективов, молодежных проектов, культурных площадок и цифровых архивов.

Особенно активно этот процесс развивается в Ереване. Здесь возобновляют работу действовавшие в Карабахе армянские театры, проходят концерты музыкальных коллективов, создаются площадки для репетиций и обучения молодых артистов. В организации этих мероприятий участвуют как общественные структуры, так и учреждения культуры Армении.

Одним из главных центров такой деятельности стала общественная организация «Диалог», зарегистрированная в Москве и действующая в Армении через собственный культурный центр. Сама организация открыто сообщает о системной поддержке проектов, связанных с «Арцахом», среди которых театр имени Ваграма Папазяна, «Арцахский» джазовый оркестр, хор «Вараракн», ансамбль «Арцахи баликнер» и другие коллективы.

Театры и музыка вместо исчезнувших структур

Показателен пример «Государственного драматического театра имени Ваграма Папазяна». После прекращения деятельности в Карабахе театр был реорганизован в Ереване при содействии «Диалога» и Союза театральных деятелей Армении. Уже в 2025 году возрожденный коллектив начал выступать на ереванской сцене, а в 2026-м продолжил работу.

В сентябре театр вновь оказался в центре культурной программы. Параллельно в Ереване проходят спектакли «Степанакертского Театра трех ключей», также работающего при поддержке «Диалога». 14 и 15 сентября его спектакль «Место, где свет» был показан на сцене Национального кукольного театра имени Ованеса Туманяна.

Таким образом, армянские названия населенных пунктов Карабаха продолжают использоваться в названиях действующих в Ереване культурных коллективов, а сами эти структуры получают возможность работать уже на территории Армении.

Не менее показателен музыкальный сектор. «Арцахский государственный» джазовый оркестр продолжает выступать в Армении, причем его мероприятия проходят на профессиональных государственных культурных площадках. В сентябре очередной концерт состоялся в доме камерной музыки имени Комитаса. «Диалог» называет возрождение этого коллектива одним из своих проектов по сохранению «культурного наследия Арцаха».

Особое внимание - детям и молодежи

Отдельного внимания заслуживает работа с молодым поколением. Здесь культурная деятельность приобретает долгосрочный характер. Речь идет о передаче определенного представления об «Арцахе» тем, кто сам уже не живет там и в будущем будет воспринимать его прежде всего через семейную память, символы и организованные культурные проекты.

«Диалог» еще в 2025 году сообщал о создании двухгодичного «арцахского курса» в Театральной школе имени Галии Новенц. На конкурсной основе туда поступили 15 студентов из «Арцаха», которые получают театральное образование при патронате организации.

Продолжается и работа детских музыкальных коллективов. В частности, ансамбль «Арцахи баликнер» («Дети Арцаха») и хор «Вараракн» были взяты организацией под опеку и с начала 2026 года представляют публике свои концертные программы.

Другой проект - программа «Родился в Арцахе», в рамках которой молодые музыканты выступают в разных городах Армении. В апреле 2026 года организаторы проводили гастрольное турне по Абовяну, Гюмри, Дилижану, Ванадзору, Таширу и Капану. Сам девиз программы - «Живущие звуки, рожденные в Арцахе» - достаточно точно отражает ее содержание.

В результате новое поколение, связанное с Карабахом, получает организованное пространство для продолжения театральных и музыкальных традиций.

Почему особенно важен «Диалог»

В этой системе заметно выделяется роль московской организации «Диалог» и ее председателя Юрия Навояна.

Организация существует с 2017 года и позиционирует себя как площадка для развития российско-армянских связей, экспертного и культурного взаимодействия. При этом в последние годы значительная часть ее культурной деятельности связана именно с «Арцахом». В опубликованном отчете за 2025 год организация подробно описывает поддержку театральных, музыкальных, образовательных и других проектов, связанных с карабахскими армянами.

В Ереване создан постоянный культурный центр, где проходят репетиции поддерживаемых коллективов, лекции, мастер-классы и тематические встречи. В числе участников - театральные, музыкальные и общественные объединения, связанные с «Арцахом».

При этом российский компонент в деятельности организации также заслуживает внимания. «Диалог» проводит мероприятия совместно с российскими экспертными и общественными структурами, а его представители участвуют в мероприятиях Российского совета по международным делам, посвященных российско-армянским отношениям.

Таким образом, вокруг карабахской тематики формируется пространство, в котором пересекаются культурные проекты, общественная деятельность и российско-армянские связи.

От культурной памяти к политической повестке

Однако происходящее не ограничивается сохранением песен, спектаклей и традиций. В ряде случаев культурная деятельность непосредственно соприкасается с политической повесткой.

Наиболее откровенно это проявилось в заявлении лидера фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Он предложил создать крупную организацию для сохранения «культуры» карабахских армян, а также отдельный культурный центр, где новое поколение могло бы пользоваться языком и сохранять связи друг с другом. При этом Карапетян прямо заявил, что конечной целью должно оставаться право на возвращение.

Показательно и то, что после парламентских выборов 2026 года представители действовавшего в Карабахе бывшего сепаратистского режима начали политические консультации с парламентскими и внепарламентскими силами Армении. Как сообщалось, обсуждаются вопросы сохранения «государственных институтов Арцаха», защиты прав его «населения» и дальнейшей политической деятельности.

Связка здесь просматривается достаточно отчетливо: культурные проекты поддерживают сохранение соответствующей идентичности, а политические контакты позволяют удерживать связанные с «Арцахом» вопросы в политическом поле Армении.

Цифровая память как продолжение проекта

Еще одним направлением становится цифровизация «культурного наследия».

В сентябре в Ереване была представлена платформа «Цифровой дом культуры Арцаха», предназначенная для сбора и распространения материалов о диалекте, фольклоре, обрядах, традициях, песнях, музыке и повседневной культуре карабахских армян. Платформа включает библиотеку, видеотеку, фототеку, аудиотеку и словарь.

Проект создан по инициативе агентства развития «Мы и наши горы», основанного российско-армянским олигархом Рубеном Варданяном, при поддержке Фонда Галуста Гюльбенкяна.

В данном случае речь идет уже о формировании цифрового фонда, который должен обеспечить длительное хранение материалов и их передачу следующим поколениям. Тем самым сохранение «арцахской» тематики переносится из концертных залов и театральных сцен в информационное пространство.

Система продолжает расширяться

Совокупность этих примеров показывает, что деятельность карабахских армян в Армении приобретает организованный и многослойный характер.

Театры возобновляют работу, музыкальные коллективы получают площадки для выступлений, молодежь вовлекается в образовательные и творческие проекты, в Ереване действует специализированный культурный центр, а параллельно создаются цифровые архивы. При этом представители бывших сепаратистских структур поддерживают контакты с армянскими политическими силами.

Особенно примечательно, что часть этой деятельности проходит на площадках действующей культурной инфраструктуры Армении, включая госучреждения. В результате бывшие карабахские коллективы сохраняют присутствие в армянском общественном пространстве, несмотря на прекращение существования прежней преступной системы управления в Карабахе.

Вся эта конструкция работает на одну общую задачу - сохранить «Арцах» в культурной памяти, передать соответствующие представления следующему поколению и не допустить исчезновения «карабахской тематики» из общественной и политической жизни Армении.

Именно поэтому концерты, спектакли, молодежные проекты и цифровые архивы имеют значение, выходящее за рамки культуры. Они становятся частью инфраструктуры, которая поддерживает «карабахскую повестку» уже за пределами Карабаха. А присутствие в этой повестке темы «права на возвращение» придает культурным инициативам вполне определенное политическое продолжение.