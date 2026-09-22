Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

Горнорудная промышленность Азербайджана выходит на новый этап. Речь идет уже не об отдельных месторождениях золота, меди или железной руды, а о формировании полноценной промышленной цепочки - от геологоразведки и добычи до обогащения, переработки и выпуска готовой продукции.

Именно такой подход заложен в Госпрограмме по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы. Распоряжение о подготовке и реализации программы президент Ильхам Алиев подписал 1 апреля, и уже сегодня под его председательством состоялось совещание, на котором были определены ключевые направления предстоящей работы.

Задача - не просто нарастить добычу, а максимально использовать минерально-сырьевую базу страны и создать внутри страны как можно более длинную производственную цепочку. В числе приоритетов:

- ускоренное освоение месторождений на освобожденных территориях,

- новые геологоразведочные работы,

- развитие Филизчайского месторождения,

- создание Западного промышленного парка,

- расширение производства алюминия,

- привлечение частного и иностранного капитала.

По сути, речь идет о смене самой логики отрасли, то есть, добыча должна стать лишь первым этапом, за которым следуют обогащение, переработка и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Иными словами, речь идет о том, чтобы природные ресурсы работали на экономику страны не только в момент их извлечения из недр, но и на каждом последующем этапе.

Для Азербайджана это особенно важно в контексте диверсификации экономики. Нефтегазовый сектор на протяжении долгого времени оставался основой экспортных доходов страны, однако развитие других промышленных направлений позволяет расширять структуру производства и экспорта, создавая новые источники роста.

У нынешней ситуации есть вполне конкретная историческая причина. Значительная часть перспективной минерально-сырьевой базы Азербайджана долгие годы находилась на территориях под армянской оккупацией. Там природные богатства стали объектом незаконной эксплуатации: месторождения хищнически разрабатывались, а добытое сырье вывозилось за пределы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев констатирует: «К сожалению, развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане не достигло должного уровня как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что многие наши месторождения, обнаруженные в советское время, находились в оккупированных регионах, и армянское государство продолжало свою оккупационную политику, в том числе в разграблении природных ресурсов азербайджанского народа и государства. Достаточно сказать, что в период оккупации в Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах армянским государством было уничтожено, разграблено, вырублено и продано 60 тысяч гектаров лесного фонда, а уже после Второй Карабахской войны леса были сожжены в тот период, когда армянские вооруженные силы должны были покинуть Кяльбаджарский и Лачинский районы, на что им был отведен срок в две-три недели».

«В том числе были разграблены и наши природные ресурсы – месторождения золота, меди, молибдена», - подчеркнул глава государства.

Сегодня ситуация принципиально иная. Освобождение территорий создало возможность не только восстановить инфраструктуру и вернуть Карабахский и Восточно-Зангезурский районы в экономическое пространство страны, но и провести полноценную оценку их ресурсного потенциала с тем, чтобы превратить природные богатства в основу новых производств.

Именно освобожденные территории являются одним из главных направлений предстоящей работы. В то же время речь идет не только о разработке уже известных запасов. Не менее важной задачей азербайджанский лидер считает их переоценку с использованием современных методов геологоразведки.

Старые данные уже не могут рассматриваться как окончательная оценка ресурсного потенциала. «В советское время определенные разведочные работы проводились. Однако в тот период этот регион, и особенно Азербайджан, не считался советским руководством приоритетным направлением в данной сфере. Приоритетом считалась нефтяная промышленность. Поэтому многие наши месторождения, то есть перспективные месторождения, сегодня все еще ожидают проведения геологоразведочных работ. В этом, безусловно, есть и положительная сторона, поскольку эти запасы сегодня находятся под землей», - заявил президент.

Причем речь идет не просто о том, чтобы взять старые советские данные и начать разработку месторождений. За прошедшие десятилетия изменились технологии разведки, методы оценки запасов и требования к эффективности добычи. Президент Ильхам Алиев считает: «В то же время мы должны полностью проанализировать существующие месторождения и с помощью современных геологических методов полностью уточнить имеющиеся там запасы. В советское время фигурировали определенные цифры. Но с тех пор прошло около 40 лет. Данные устарели, к тому же сегодня существуют новые технологии, о которых в советское время никто даже и помыслить не мог».

Это означает, что одна из первых задач программы - фактически заново посмотреть на ресурсную карту страны. Это открывает и другую перспективу. Если современные исследования позволят обнаружить новые значительные запасы, речь пойдет уже о расширении ресурсной базы, а вместе с ней - о новых проектах, инвестициях и производственных мощностях. По сути, целью ставится выстраивание новой промышленной цепочки, в которой добытая руда не должна оставаться конечным продуктом. Ее задача - пройти как можно больше стадий переработки внутри страны, создавая дополнительную стоимость, рабочие места, экспортную продукцию и налоговые поступления.

Это особенно важно для экономики, которая на протяжении десятилетий в значительной степени опиралась на нефтегазовый сектор. Развитие металлургии и горнодобычи в данном случае рассматривается не как отдельный промышленный проект, а как один из элементов более широкой диверсификации.

Новая промышленная география

Карабах и Восточный Зангезур

Первым направлением названа разработка уже выявленных месторождений на освобожденных территориях. «В первую очередь, речь идет о скорейшем вводе в эксплуатацию месторождений, расположенных на освобожденных от оккупации территориях. Это, прежде всего, месторождения золота, меди, молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе работы уже начались. Надеюсь, что в ближайшем будущем начнутся работы в Кяльбаджаре и Зангилане, и таким образом начнется освоение уже выявленных месторождений», - так говорит об этом президент.

При этом программа предполагает не только освоение известных запасов. Параллельно глава государства ставит еще одну задачу: «Второе направление. Учитывая, что в этом регионе имеются крупные природные ресурсы, такие же ресурсы предположительно есть и в других частях этих районов, а также в соседних районах. С этой целью будут проводиться разведывательные, геологоразведочные работы. Старт этому уже дан. Еще раз говорю: есть новейшие технологии».

Такой подход меняет саму логику развития освобожденных районов. Их экономическая интеграция не ограничивается строительством дорог, жилья, энергетической и социальной инфраструктуры. Формируется и промышленная составляющая, способная в перспективе стать еще одним источником занятости и экспортных доходов.

Именно здесь появляется один из наиболее важных элементов программы - связь между месторождением и переработкой. Президент прямо обозначил эту цель: «Если геологоразведочные работы, проводимые иностранными партнерами, дадут результаты, то, естественно, будут участвовать и иностранные инвесторы. Мы это приветствуем, поскольку, повторяю, эта очень капиталоемкая отрасль, и если здесь будут обнаружены новые месторождения золота, меди, молибдена со значительными запасами, то должен быть выстроен весь цикл – цепочка обогащения и переработки. Поскольку просто экспортировать эти ресурсы в виде руды на мировые рынки, если их запасы будут обнаружены в значительных объемах, было бы неправильно».

Таким образом, фактически сформулирован один из главных принципов новой промышленной политики в этой сфере - экспортировать не столько сырье, сколько продукт более высокой степени переработки.

Для экономики это принципиальная разница. Добыча руды создает стоимость на первом этапе. Обогащение добавляет следующий уровень. Переработка - еще один. Производство конечного металла или промышленной продукции на его основе позволяет формировать еще более длинную цепочку.

Именно поэтому в данном случае вопрос заключается не только в том, сколько тонн руды сможет добыть страна - не менее важен вопрос о том, сколько стадий производственного процесса будет осуществляться внутри Азербайджана.

Нахчыван и Филизчай

При этом новая программа не ограничивается освобожденными территориями.

«Другим перспективным регионом является Нахчыванская Автономная Республика. Геологоразведочные работы там – как в советский период, так и в более позднее время – не проводились на должном уровне. Поэтому вероятность наличия там крупных месторождений очень высока. Геологоразведочные работы в Нахчыванской Автономной Республике, наверное, начнутся уже со следующего года», - подчеркивает президент.

Таким образом, речь идет о более широкой географии будущего отраслевого роста. Освобожденные территории становятся одним из главных направлений, одновременно государство намерено искать новые ресурсные возможности и в других регионах.

«Следующее направление – месторождение полиметаллических руд «Филизчай» в Балакенском районе, считающееся одним из наиболее перспективных на европейском континенте», - глава государства отмечает, что это месторождение обладает огромным потенциалом, и компания AzerGold уже несколько лет ведет работы по подготовке его к эксплуатации. «Считаю, что в скором времени должно быть готово технико-экономическое обоснование и принято окончательное инвестиционное решение. Полагаю, что AzerGold должна быть 100-процентным акционером этого месторождения. По мере эксплуатации ценность и стоимость месторождения, естественно, возрастут. Тогда мы сможем рассмотреть – возможно, если возникнет интерес, – а я уверен, что он будет, – возможность привлечения к разработке этого месторождения на уровне определенного процента также и иностранных инвесторов», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Здесь просматривается общий принцип, который предполагается применять к отрасли - государство сохраняет возможность контролировать стратегические проекты, одновременно оставляя пространство для участия частного капитала, включая иностранный.

Для капиталоемкой отрасли это особенно существенно. Новая шахта или рудник - это не только техника и рабочие места. До начала добычи необходимо финансировать разведку, строительство инфраструктуры, дороги, энергоснабжение, перерабатывающие мощности и экологические мероприятия. Поэтому расширение инвестиционной базы непосредственно влияет на способность запускать крупные проекты.

Западный промышленный парк

Если месторождение является отправной точкой, то следующим звеном должна стать промышленная переработка. Именно поэтому отдельное место в программе занимает Западный промышленный парк, создание которого было предусмотрено недавно подписанным указом. Принципиально важно - парк должен объединить разные стадии производства.

Президент обозначил задачу предельно конкретно: «Основная цель создания Западного промышленного парка – развитие именно горнорудной промышленности. Так как эксплуатация рудного месторождения «Дашкесан» и реализация других проектов в прилегающих районах, конечно же, обусловили создание Западного промышленного парка. Прежде всего, здесь в кратчайшие сроки должна быть создана инфраструктура, для чего в бюджете следует предусмотреть необходимые средства. Должна быть создана полная цепочка горнорудной промышленности – вплоть до получения конечного продукта. Здесь, естественно, предусматриваются добыча руды и создание нескольких заводов. Должны быть созданы заводы по обогащению, производству пеллетов и брикетированного железа».

То есть промышленная политика здесь строится вокруг принципа вертикальной цепочки. Добытая руда должна поступать на обогащение, затем использоваться для дальнейшего производства. Это позволяет переносить большую часть добавленной стоимости с этапа добычи на последующие стадии.

Важное место занимает и транспортировка руды: «Поэтому необходимо предоставить льготные тарифы на перевозку, чтобы обеспечить экономическую эффективность».

Еще один критический вопрос - экология. Горнодобывающая промышленность по самой своей природе связана с воздействием на окружающую среду. Поэтому увеличение добычи одновременно требует более жесткого контроля за экологическими последствиями. Президент Ильхам Алиев делает на этом особый акцент: «Необходимо провести максимальную экологическую экспертизу и соблюсти все экостандарты, потому что наше главное богатство – это не то, что находится под землей, а наша природа. Поэтому мы, безусловно, требуем и будем требовать от иностранных партнеров как защиты природы, так и соответствия экологических норм самым высоким стандартам. В случае несоблюдения они будут наказаны. Естественно, государственная компания AzerGold также должна соблюдать все экологические стандарты».

Таким образом, развитие отрасли в видении главы государства должно идти одновременно по двум направлениям - увеличивать экономическую отдачу от природных ресурсов и не допускать, чтобы промышленное освоение наносило неприемлемый ущерб окружающей среде.

Металлургия

Примечательно, что горнодобывающая промышленность в программе рассматривается не изолированно от металлургии. Напротив, между ними должна формироваться единая производственная система.

Одно из конкретных направлений - увеличение производства алюминия: «Считаю, что мы сами должны развивать это важное промышленное направление, и в соответствии с принимаемой программой объем производства алюминия должен быть доведен до 100 тысяч тонн. Срок здесь, как я уже говорил, до конца 2030 года. Здесь также будет создано несколько заводов», - сказал президент.

Глава государства отметил, что «хотя от зарубежных партнеров были определенные предложения, они не были реализованы, поскольку мы максимально стремимся внедрять механизмы, способные приносить пользу национальной экономике».

Это соответствует общей логике программы - не просто наращивать объем производства, а формировать внутри страны более глубокую промышленную цепочку.

В этом смысле горнодобывающая промышленность и металлургия могут дополнять друг друга. Новые месторождения создают сырьевую базу, перерабатывающие предприятия - промышленную нагрузку, а металлургические производства позволяют выпускать продукцию, которая имеет значительно большую стоимость по сравнению с необработанным сырьем.

Одновременно формируется спрос на транспорт, энергетику, инженерные услуги, оборудование, строительство и профессиональные кадры. То есть эффект от крупного промышленного проекта потенциально выходит далеко за пределы самого рудника или завода.

Почему сейчас?

Есть и более широкий фактор, который делает развитие отрасли актуальным именно сегодня. Мировая экономика проходит через период масштабной технологической трансформации. Электрификация транспорта, развитие энергетической инфраструктуры, производство аккумуляторов, строительство сетей и развитие высокотехнологичных отраслей увеличивают значение целого ряда металлов.

Для Азербайджана это создает дополнительное окно возможностей. Страна располагает минерально-сырьевой базой, развитой энергетической системой и транспортным положением, связывающим различные направления международной торговли.

Однако наличие ресурсов само по себе еще не создает промышленную отрасль. Для этого необходимы разведка, инвестиции, инфраструктура, перерабатывающие мощности, квалифицированные кадры и понятная модель участия государства и бизнеса.

Именно на соединение этих элементов и направлена новая государственная программа.

При этом важен еще один аспект: программа рассчитана не только на текущий экономический эффект. Ее горизонт - до 2030 года, однако созданная в ее рамках инфраструктура и производственная база должны работать значительно дольше.

Экономический результат программы президент Азербайджана связывает не только с объемами добычи – создание нового мощного промышленного направления приведет к новым рабочим местам. Ильхам Алиев называет конкретную цифру: «Будет создано более пяти тысяч, а может и больше, новых рабочих мест».

Особое значение это имеет для Карабаха и Восточного Зангезура, где промышленное развитие становится частью процесса возвращения населения и формирования новой экономической структуры освобожденных районов.

Еще один ожидаемый результат - рост налоговых поступлений и формирование мощного экспортного потенциала.

На совещании была названа и предварительная оценка финансового эффекта: «Возможно, сейчас еще рано об этом говорить. Но ожидаемый ежегодный положительный финансовый эффект должен составить более миллиарда манатов. Я не хочу называть окончательную цифру. Но это проекты, которые можно измерять миллиардами манатов».

При этом важно, что речь идет именно об ожидаемом эффекте - его фактический масштаб будет зависеть от результатов геологоразведки, объемов подтвержденных запасов, сроков строительства предприятий, мировых цен на металлы, инвестиционных решений и эффективности самих производств.

Государство, как было заявлено на совещании, готово реализовывать программу и без привлечения дополнительного капитала. Но при наличии интереса со стороны местных и иностранных инвесторов их участие также допускается.

Это означает, что инвестиционный фактор рассматривается как дополнительный ресурс ускорения, а не как единственное условие реализации программы.

От сырьевой базы – к промышленной системе

Сегодня Азербайджан не просто возвращает в экономический оборот месторождения, которые десятилетиями оставались недоступными. Одновременно страна намерена заново оценить собственную минерально-сырьевую базу, провести разведку новых участков, создать перерабатывающую инфраструктуру, развивать металлургию и связать добычу с производством.

Это уже не история одного месторождения или одного завода. Это попытка сформировать целую промышленную систему. И здесь особенно важна последовательность: сначала геология и разведка, затем добыча, после нее - обогащение, переработка, металлургия и выпуск готового продукта. Чем длиннее эта цепочка остается внутри страны, тем больше экономической активности она способна создавать.

Реализация программы в обозначенном масштабе придаст горнодобывающей и металлургической отрасли совершенно иной вес в экономике страны. Так, освобожденные территории поступательно становятся не только пространством восстановления, но и частью новой производственной географии Азербайджана. Нахчыван получает дополнительный импульс к геологическому изучению. Дашкесан и Балакен - новые возможности для промышленного развития. А металлургические проекты смогут связать ресурсную базу с производством продукции более высокой добавленной стоимости.

В конечном счете речь идет о переходе от простой формулы «добыть и продать» к другой - «разведать, добыть, переработать и произвести». Именно в этой разнице и заключается экономический смысл Госпрограммы - природные ресурсы должны становиться не только источником сырья, но и основой для новых производств, занятости, экспорта и долгосрочной промышленной диверсификации.