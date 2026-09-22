В Баку водитель привязал собаку за шею и тащил по дороге - ВИДЕО

В Баку водитель привязал собаку верёвкой за шею и тащил её по дороге.

Как сообщает Patrul.az, на горячую линию издания поступила жалоба на водителя автомобиля «Lada VAZ-2106» с госномером 10-DF-849.

По словам заявителя, сегодня на дороге в направлении Пиршаги — Кюрдаханы водитель привязал собаку верёвкой за шею и тащил её по дороге.

Когда очевидец сделал водителю замечание, тот ответил: «Правильно делаю».

Надеемся, что соответствующие органы проведут расследование по факту жестокого обращения с животным и примут меры в соответствии с законодательством.